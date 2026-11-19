Pronóstico en Santa Fe: anuncian lluvias dispersas y temperaturas de hasta 29° El Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL anticipa condiciones algo inestables en Santa Fe, con probables lluvias débiles desde el viernes y nuevas precipitaciones durante el sábado. Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios, con máximas de entre 27° y 29° 19 de noviembre 2026 · 07:54hs

José Busiemi

El comienzo de este jueves en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada algo nublada y con una temperatura de 24.5º a las 7.30 de la mañana y una máxima prevista de 29°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son relativamente estables a algo inestables. En el día de la fecha, si bien se mantiene el predominio de una masa de aire cálido y húmedo desde el este/noreste, sumado con la acción de corrientes temporales de aire frío en superficie. No, obstante, un nuevo pulso de niveles medios atmosféricos de una extensa onda de depresión podría afectarnos con probables eventos de lloviznas y/o lluvias dispersas principalmente desde la madrugada de la jornada de mañana, no se descartan mejoramientos temporales. Esta situación volvería a repetirse en la tarde/noche de la jornada del sábado, mejorando temporalmente, y manteniéndose , las condiciones con un cierto grado de inestabilidad por lo menos hasta comienzos de semana próxima. Con respecto a las temperaturas, no se espera una variación de los registros térmicos.

Viernes con cielo mayormente nublado a nublado con condiciones algo inestables a relativamente estables con probables lluvias débiles dispersas en las primeras horas de la jornada y la mañana. Temperaturas con poco cambio: mínima 20º y máxima 27º. Vientos leves de dirección este/sureste, rotando a leves de dirección este.

En tanto para el fin de semana se espera un sábado con cielo mayormente nublado a nublado, condiciones relativamente estables a algo inestables con la probabilidad de lloviznas y/o lluvias débiles hacia la tarde/noche. Temperaturas con poco cambio: mínima 19º y máxima 29º. Vientos leves de dirección este, rotando a leves de dirección sur. Por último se espera un domingo con cielo parcialmente nublado a nublado con condiciones relativamente estables y temperaturas con poco cambio: mínima 18º y máxima 28º. Vientos leves a moderados de dirección sur. • LEER MÁS: Pronóstico trimestral del SMN: Santa Fe se prepara para una primavera más lluviosa de lo normal