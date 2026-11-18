Madelón pidió al arquero como uno de los refuerzos para 2027 y pretende darle la titularidad. Unión ya inició contactos para intentar incorporarlo.

Leonardo Madelón comenzó a definir las prioridades de Unión para la temporada 2027 y uno de sus pedidos tiene nombre y apellido: Matías Tagliamonte. Ante la salida de Thiago Mansilla, el entrenador pretende incorporar al arquero de Racing para que sea titular. Su elección llevó a la dirigencia rojiblanca a iniciar gestiones, aunque todavía no existen negociaciones formales entre ambos clubes.

Madelón tiene a su elegido para un puesto que considera fundamental

La búsqueda de un arquero es uno de los principales objetivos de Unión de cara al próximo mercado de pases. Sin embargo, no se trata solamente de incorporar una alternativa para el puesto, sino de encontrar a un futbolista que pueda asumir la titularidad desde el comienzo de la próxima temporada.

En ese sentido, Leonardo Madelón fue quien puso sobre la mesa el nombre de Matías Tagliamonte, un guardameta que conoce la institución y que dejó una buena imagen durante su anterior paso por Santa Fe.

El entrenador considera que el arco rojiblanco es una posición especialmente exigente y entiende que necesita a un futbolista preparado para afrontar esa responsabilidad.

La salida de Mansilla aceleró la necesidad de buscar un reemplazante, y Tagliamonte aparece como uno de los refuerzos solicitados expresamente por el cuerpo técnico. La intención de Madelón es clara: si se concreta su incorporación, el arquero llegará con la perspectiva de ocupar un lugar entre los titulares.

A partir de ese pedido, la dirigencia comenzó a realizar los primeros movimientos para conocer las condiciones de una eventual operación.

De todas maneras, todavía no hubo conversaciones formales entre Unión y Racing, por lo que el interés deberá transformarse en una negociación institucional antes de que pueda hablarse de un posible acuerdo.

La situación en Racing y los antecedentes que entusiasman a Unión

Tagliamonte atraviesa un presente con escasa continuidad en la Academia. Durante 2026 solamente disputó tres partidos oficiales, una situación que podría llevarlo a buscar nuevos horizontes para recuperar protagonismo.

Sin embargo, su salida no depende exclusivamente de su voluntad. El arquero tiene contrato con Racing hasta el 31 de diciembre de 2029, por lo que cualquier operación necesitará el consentimiento de la institución de Avellaneda.

En Unión conocen perfectamente sus características. Durante 2025 llegó a préstamo desde Racing y consiguió consolidarse bajo los tres palos, con actuaciones que dejaron un balance favorable. En aquella temporada disputó 22 encuentros oficiales, recibió 16 goles y mantuvo la valla invicta en 12 oportunidades, considerando sus participaciones en el torneo local, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana.

Pese a esos registros, la institución santafesina no ejecutó la opción de compra cuando finalizó el préstamo y el guardameta regresó a Racing.

Ahora, el escenario es diferente. Madelón lo quiere como una pieza importante para el armado de Unión en 2027 y la dirigencia ya comenzó a trabajar a partir de ese pedido.

El conocimiento del club, su experiencia anterior y la confianza del entrenador aparecen como factores que respaldan la posibilidad de un segundo ciclo. No obstante, el vínculo vigente con Racing representa una de las cuestiones centrales que deberán resolverse para avanzar.

Por el momento, Unión dio el primer paso y Tagliamonte aparece como un objetivo concreto para reforzar el arco. La decisión deportiva está planteada: Madelón lo pidió y pretende que sea su arquero titular. Ahora será el turno de la dirigencia de intentar concretar su llegada.