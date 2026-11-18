Tras la rescisión de Julián Palacios, otros futbolistas que tenían contrato hasta el 31 de diciembre también adelantaron su salida de Unión. ¿Quiénes son?

Unión empezó a resolver la salida de los futbolistas que no serán tenidos en cuenta para la próxima temporada. La rescisión de Julián Palacios, quien se despidió de sus compañeros en Casa Unión, representa un nuevo paso en la depuración del plantel que lleva adelante la dirigencia junto con Leonardo Madelón.

El mediocampista tenía contrato hasta el próximo 31 de diciembre, pero acordó su salida anticipada y ya no continuará participando de los entrenamientos. Su situación se suma a la de otros jugadores, según reveló Radio Gol (FM 96.7), que también tenían vínculos hasta fin de año y que, por decisión del cuerpo técnico o cuestiones personales, dejaron de formar parte del proyecto deportivo.

Entre ellos aparecen Matías Mansilla, Federico Gomes Gerth, Bruno Pittón, Lucas Menossi, Augusto Solari y Franco Fragapane. En algunos casos, las lesiones y la falta de continuidad condicionaron sus posibilidades; en otros, directamente no entraron en los planes de Madelón.

El paso de cada uno de los jugadores por Unión

Mansilla, quien llegó desde Estudiantes, tuvo una participación importante durante el año, con 34 partidos oficiales y cinco goles. Sin embargo, su futuro está ligado al club platense, mientras que Unión deberá resolver cómo cubrir ese lugar en el arco.

Por su parte, Gomes Gerth no consiguió continuidad en Primera y estuvo afectado por una grave lesión de rodilla. Su participación durante la temporada se limitó a la Reserva. También aparece el caso de Bruno Pittón, quien sufrió una lesión importante y tuvo escasa participación durante 2026: disputó 21 partidos oficiales, aunque solamente pudo sumar 572 minutos.

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Lucas Menossi, en tanto, habría rescindido por una determinación personal, ya que su intención es regresar a Buenos Aires, pese a que Madelón pretendía conservarlo.

La lista se completa con Augusto Solari y Franco Fragapane, quienes tampoco continuarán en el plantel profesional. De esta manera, el entrenador comienza a liberar lugares y a definir qué futbolistas tendrá a disposición para el próximo desafío.

Las excepciones que Unión todavía pretende resolver

Mientras se producen estas salidas, hay situaciones diferentes entre los jugadores cuyos contratos también vencen el 31 de diciembre. Cristian Tarragona y Brahian Cuello son dos de las prioridades para Madelón, aunque con realidades distintas.

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Con el delantero continúan las negociaciones para renovar, con diferencias económicas pero optimismo para alcanzar un acuerdo. Cuello, por su parte, es considerado imprescindible por el entrenador, aunque una propuesta del exterior podría complicar seriamente su continuidad.

Así, Unión empieza a darle forma al nuevo plantel. La depuración ya está en marcha y el siguiente objetivo será avanzar con las incorporaciones que solicitó Madelón para reforzar al equipo de cara al 2027.