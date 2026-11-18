Brahian Cuello es una de las prioridades de Leonardo Madelón para el Unión 2027, pero su representante tendría una propuesta del exterior.

Unión tiene una preocupación importante en el armado del plantel para 2027: la continuidad de Brahian Cuello. El futbolista es considerado imprescindible por Leonardo Madelón, pero su permanencia en Santa Fe aparece cada vez más complicada ante la posibilidad de una transferencia al exterior.

Cuello es uno de los jugadores cuyo contrato finaliza el próximo 31 de diciembre y, aunque desde el club existe la intención de renovarle, su representante estaría manejando una oferta del exterior. Una situación que podría alejarlo del Tatengue, pese a que el entrenador pretende seguir contando con él.

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No es un pedido menor de Madelón. El extremo tuvo un papel importante durante 2026, terminó siendo titular y se consolidó entre las alternativas más confiables del equipo. Sus números también reflejan su participación: 27 partidos entre los torneos Apertura y Clausura, más dos encuentros de playoffs y uno de Copa Argentina, con tres goles y cuatro asistencias.

UNO Santa Fe / José Busiemi

En paralelo, Unión tiene otros dos casos que requieren definiciones. Cristian Tarragona es la prioridad con la que se viene negociando y, aunque existen diferencias económicas entre las partes, hay optimismo para alcanzar un acuerdo que permita extender su vínculo.

Distinta es la situación de Lucas Menossi. Pese a que Madelón lo consideraba una pieza importante y que inicialmente parecía existir predisposición para continuar, el volante habría rescindido su contrato. Por cuestiones personales, su decisión sería regresar a Buenos Aires y ya no estaría en los planes para 2027.

El resto de los futbolistas cuyos vínculos vencían a fin de año ya rescindieron sus respectivos contratos.

La incógnita de Brahian Cuello para Unión

De esta manera, Cuello aparece como una de las grandes incógnitas del mercado rojiblanco. Unión pretende conservarlo, Madelón lo considera fundamental, pero una alternativa desde el exterior amenaza con frustrar la continuidad de un jugador que terminó siendo titular y que representaría una baja sensible para el próximo proyecto deportivo.

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Como informó UNO Santa Fe, no solo que Cuello es clave, sino que Madelón ya elevó la lista de cinco prioridades y cinco alternativas, en puestos puntuales, de cara al 2027, pero siempre contando con al continuidad de Cuello, tomando como referencia que en las bandas también se fue Julián Palacios.