Unión pone primera ante Gimnasia (CR) en el Malvicino por la fecha 17 de La Liga Nacional

El Tatengue recibe esta noche a Gimnasia de Comodoro Rivadavia en el Ángel P. Malvicino, con transmisión de DirecTV, en un duelo clave.

9 de enero 2026 · 18:31hs
Unión vuelve a presentarse ante su gente con un desafío exigente: recibe a Gimnasia de Comodoro Rivadavia por la fecha 17 de La Liga, en un partido que puede marcar el pulso de su campaña. El equipo buscará hacerse fuerte en el Malvicino, sostener la intensidad defensiva y aprovechar el empuje del público.

La formación inicial de Unión

El cuerpo técnico confirmó el quinteto titular con Pablo Spies, Agustín Ferrari, Pedro Spajic, Segundo Astulfi y Ulises González, una alineación que combina orden, versatilidad y presencia física en la pintura. La conducción estará a cargo de Marcos Chechele, que apuesta por un juego dinámico y agresivo en ambos costados.

Un rival de cuidado

Gimnasia llega a Santa Fe con la intención de imponer su experiencia y ritmo, sabiendo que el Malvicino suele ser un escenario hostil para los visitantes. Unión, por su parte, intentará marcar el pulso desde la defensa y correr la cancha cuando tenga la chance.

Con entradas a la venta y un marco que promete acompañar, Unión buscará transformar la localía en un factor determinante para quedarse con un triunfo que puede ser clave en el desarrollo de la temporada.

El encuentro se disputará este viernes 9 de enero desde las 21.05, en el Estadio Ángel P. Malvicino, con televisación de DirecTV. Para el Tatengue, el cruce aparece como una oportunidad clave para ratificar su crecimiento colectivo y seguir sumando en la tabla.

