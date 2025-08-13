Copa Argentina: Newell's y Atlético Tucumán definen su pase a cuartos de final

Atlético Tucumán y Newell's se medirán, desde las 19.30, en el Padre Martearena de Salta, buscando el pasaje a cuartos de final de la Copa Argentina

Atlético Tucumán y Newell’s chocan este miércoles en el Estadio Padre Martearena de Salta, por los octavos de final de la Copa Argentina 2025.

El encuentro se llevará a cabo desde las 19.30, con arbitraje de Ariel Penel y televisación de TyC Sports.

El "Decano" y la "Lepra" tiene una actualidad similar en el Torneo Clausura 2925 y buscan llegar a cuartos del certamen, donde ya espera Belgrano, y seguir camino a la clasificación directa a la Copa Libertadores venidera.

Atlético Tucumán inició fuerte el semestre ganándole a San Martín (SJ), igualando con Central Córdoba y eliminando a Boca en la Copa Argentina. Pero luego del batacazo copero perdió con Riestra en el Bajo Flores y sumó un punto tras la igualdad ante Rosario Central.

El conjunto dirigido por Lucas Pusineri está dentro de los ocho clasificados, por el momento, a la siguiente fase de la Liga Profesional.

Newell’s afronta 10 días complicados: luego de viajar a Salta por Copa Argentina debe visitar a Defensa y Justicia y jugará el clásico ante Rosario Central.

La "Lepra" viene de un 1-1 con Central Córdoba en el Marcelo Bielsa: con diez jugadores por más de 60 minutos estuvo a punto de quedarse con los tres puntos, pero el "Ferroviario" lo empató en el final. El equipo de Fabbiani está 7° en la Zona B, con 5 puntos sobre 12 posibles.

El "Ogro"tomó una decisión de cara al encuentro contra el "Halcón", en la previa al clásico:“Van a ir todos suplentes, lo tengo decidido. No voy a regalar nada. Muchos que hoy no están jugando pueden ser titulares. Tenemos grandes jugadores que están esperando para jugar y será su oportunidad. Acá no se le regala la camiseta a nadie y el esfuerzo lo valoro”.

Probables formaciones

Atlético Tucumán:Matías Mansilla; Maximiliano Villa, Gianluca Ferrari, Marcelo Ortiz, Miguel Brizuela; Kevin Ortiz, Adrián Sánchez, Lautaro Godoy, Franco Nicola; Mateo Coronel, Leandro Díaz. DT: Lucas Pusineri.

Newell’s:Juan Espínola; Alejo Montero, Luciano Lollo, Fabián Noguera, Víctor Cuesta, Ángelo Martino; Ever Banega, Luca Regiardo; Gonzalo Maroni, Carlos González, Luciano Herrera. DT: Cristian Fabbiani.

Hora de inicio: 19.30.

Árbitro: Ariel Penel.

Estadio: Padre Martearena, Salta.

Televisa: TyC Sports.