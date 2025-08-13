Uno Santa Fe | Unión | Unión

Con un cambio de mínima, Unión afina su preparación para visitar a Instituto

El DT de Unión, Leonardo Madelón, le devolverá la titularidad a Fragapane, aunque en estos últimos entrenamientos analiza otras posibilidades antes de viajar a Córdoba

13 de agosto 2025 · 09:34hs
Con un cambio de mínima, Unión afina su preparación para visitar a Instituto

Prensa Unión

Con menos de una semana de preparación y obligado a empezar a sumar en condición de visitante, Unión ejecuta su penúltimo día de entrenamiento en Casasol antes de viajar a Córdoba.

Varios aspectos no fueron positivos en La Paternal, si bien el marcador final tuvo una mínima ventaja para los de Nicolás Diez.

Madelón probó con varios cambios aunque el elenco de la Avenida López y Planes tuvo pocas chances en el arco rival y nuevamente terminó sin goles a favor.

LEER MÁS: Ya está el árbitro del cotejo entre Instituto y Unión por la fecha 5

El regreso de Fragapane asoma en el horizonte

Uno de los aspectos que seguramente pondrá de manifiesto el Tate en Alta Córdoba, es volver a ver desde el vamos a Franco Fragapane, un jugador al que fue recuperando desde su arribo el entrenador rojiblanco.

En los días previos a Argentinos Juniors, Madelón también aprovechó para ensayar diferentes opciones tácticas con las caras nuevas que llegaron en este mercado, pero finalmente tocó lo menos posible en la última presentación.

No se descarta que pueda mover alguna otra ficha en un compromiso más que importante para la escuadra rojiblanca santafesina.

Unión Instituto Madelón
Noticias relacionadas
union y colon juegan el clasico de reserva en el 15 de abril

Unión y Colón juegan el Clásico de Reserva en el 15 de Abril

cardozo la rompe en belgrano: union ya es parte de mi pasado

Cardozo la rompe en Belgrano: "Unión ya es parte de mi pasado"

ya esta el arbitro del cotejo entre instituto y union por la fecha 5

Ya está el árbitro del cotejo entre Instituto y Unión por la fecha 5

la dirigencia de union analiza mejorarle el contrato a mateo del blanco

La dirigencia de Unión analiza mejorarle el contrato a Mateo Del Blanco

Lo último

Hoy 13 de agosto es el Día Internacional del Zurdo: cómo surgió esta conmemoración

Hoy 13 de agosto es el Día Internacional del Zurdo: cómo surgió esta conmemoración

UPCN aceptó por mayoría la propuesta salarial del gobierno provincial: un incremento escalonado del 7%

UPCN aceptó por mayoría la propuesta salarial del gobierno provincial: un incremento escalonado del 7%

Messi volvió a entrenar con Inter Miami después de su lesión muscular

Messi volvió a entrenar con Inter Miami después de su lesión muscular

Último Momento
Hoy 13 de agosto es el Día Internacional del Zurdo: cómo surgió esta conmemoración

Hoy 13 de agosto es el Día Internacional del Zurdo: cómo surgió esta conmemoración

UPCN aceptó por mayoría la propuesta salarial del gobierno provincial: un incremento escalonado del 7%

UPCN aceptó por mayoría la propuesta salarial del gobierno provincial: un incremento escalonado del 7%

Messi volvió a entrenar con Inter Miami después de su lesión muscular

Messi volvió a entrenar con Inter Miami después de su lesión muscular

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

Ignacio Scocco salió a bancar a Cavani en su opaco presente

Ignacio Scocco salió a bancar a Cavani en su opaco presente

Ovación
Unión y Colón juegan el Clásico de Reserva en el 15 de Abril

Unión y Colón juegan el Clásico de Reserva en el 15 de Abril

Dante Nicola logró medalla de plata en los Juegos Panamericanos Junior

Dante Nicola logró medalla de plata en los Juegos Panamericanos Junior

Prefederal: Gimnasia se quedó con el Clásico ante Rivadavia

Prefederal: Gimnasia se quedó con el Clásico ante Rivadavia

Santa Fe participará de un cuadrangular en Mendoza

Santa Fe participará de un cuadrangular en Mendoza

Santa Fe confirmó su plantel para el Campeonato Argentino Sub14 A

Santa Fe confirmó su plantel para el Campeonato Argentino Sub14 A

Policiales
B° René Favaloro: balazos, persecución policial con cuatro aprehendidos y el secuestro de un revólver cargado

B° René Favaloro: balazos, persecución policial con cuatro aprehendidos y el secuestro de un revólver cargado

Ataque a balazos en Santo Tomé: un joven fue herido y detuvieron a tres sospechosos en el rulo de Cilsa

Ataque a balazos en Santo Tomé: un joven fue herido y detuvieron a tres sospechosos en el rulo de Cilsa

Cayó Pan Casero, el delincuente que sembraba temor entre comerciantes del norte santafesino

Cayó "Pan Casero", el delincuente que sembraba temor entre comerciantes del norte santafesino

Escenario
Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan Celebrando Cha Cha Cha en HUB

Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan "Celebrando Cha Cha Cha" en HUB

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando Un día para Valentina y todos sus éxitos

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando "Un día para Valentina" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: Argentina siempre me ha abrazado

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: "Argentina siempre me ha abrazado"