Con un cambio de mínima, Unión afina su preparación para visitar a Instituto

El DT de Unión, Leonardo Madelón, le devolverá la titularidad a Fragapane, aunque en estos últimos entrenamientos analiza otras posibilidades antes de viajar a Córdoba

Con menos de una semana de preparación y obligado a empezar a sumar en condición de visitante, Unión ejecuta su penúltimo día de entrenamiento en Casasol antes de viajar a Córdoba.

Varios aspectos no fueron positivos en La Paternal, si bien el marcador final tuvo una mínima ventaja para los de Nicolás Diez.

Madelón probó con varios cambios aunque el elenco de la Avenida López y Planes tuvo pocas chances en el arco rival y nuevamente terminó sin goles a favor.

El regreso de Fragapane asoma en el horizonte

Uno de los aspectos que seguramente pondrá de manifiesto el Tate en Alta Córdoba, es volver a ver desde el vamos a Franco Fragapane, un jugador al que fue recuperando desde su arribo el entrenador rojiblanco.

En los días previos a Argentinos Juniors, Madelón también aprovechó para ensayar diferentes opciones tácticas con las caras nuevas que llegaron en este mercado, pero finalmente tocó lo menos posible en la última presentación.

No se descarta que pueda mover alguna otra ficha en un compromiso más que importante para la escuadra rojiblanca santafesina.