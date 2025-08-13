Los caminos de Unión y Dómina se separan sin retorno

La dirigencia de Unión intimó a Jerónimo Dómina por un plazo que se venció, sin respuestas por parte del jugador y su representante con lo cual seguirá marginado

El caso Jerónimo Dómina en Unión hizo mucho ruido pero lejos de que tenga un final feliz, todo está encaminado al cierre de este año con el cual le joven canterano quedará libre para tomar el horizonte que desee.

Luis Spahn fue muy duro en diferentes medios, incluso con pelos y señales expresando de manera pública las ofertas que se le hizo desde la entidad rojiblanca.

La respuesta del futbolista que hizo todo su recorrido en Unión llegó a través de redes sociales, desmintiendo cada una de las afirmaciones de Spahn.

Callejón sin salida

En el comunicado dado a conocer a socios y simpatizantes la semana anterior, la dirigencia puso un plazo para firmar el contrato que venció por estas horas, no habiendo a priori, una respuesta favorable.

Por lo tanto, el juvenil seguirá trabajando de manera diferenciada al plantel profesional, completando estos cuatro meses hasta la expiración del corriente 2025, cuando quede libre y pueda buscar un nuevo club.