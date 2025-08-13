Del Unión último del Apertura a este del Clausura: ¿qué cambió en la estructura?

Unión jugó 4 de 16 finales para buscar atesorar su lugar en la Liga Profesional. Un equipo que actualmente se nutre de varios suplentes en un primer semestre opaco

Leonardo Madelón debutó como DT de Unión en su ciclo actual el 2 de mayo, en el 1-1 contra Belgrano en la Avenida López y Planes.

Esa vez, el equipo formó con: Thiago Cardozo; Lautaro Vargas, Franco Pardo, Valentín Fascendini, Bruno Pittón; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez, Mateo Del Blanco; Lucas Gamba y Marcelo Estigarribia.

Arrancó con Cristian González, estuvo un par de partidos Nicolás Vazzoler y en ese partido 16 apareció Madelón. Un recorrido para el olvido con 14 puntos, producto de 3 victorias, 5 empates y 8 derrotas, convirtiendo 10 goles y recibiendo 17.

En La Paternal, con menos del que fue último en el Apertura

El pasado 10 de agosto, Unión jugó su cuarto partido del Torneo Clausura y sumó su primer revés. Con Madelón, claro está, en el banco, más un mercado de pases que sigue abierto, si desea aprovecharlo el Tate hasta fin de mes.

El orientador dispuso estos 11 iniciales: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Juan Ludueña, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauricio Martínez, Mauro Pittón, Augusto Solari; Lucas Gamba y Cristian Tarragona.

Pocos retoques y toda la fe en Madelón

Tagliamonte, Ludueña, Fascendini, Palacios y Martínez fueron suplentes en gran parte del recorrido del certamen Apertura.

Y apenas Augusto Solari y Cristian Tarragona, más el ingreso de Emiliano Álvarez y Nicolás Palavecino, se visibilizan como caras nuevas del último mercado de pases.

En consecuencia, todas las energías y responsabilidades parecen estar en las espaldas de un Madelón, con menos que el primer semestre, pero la necesidad de sumar para no sufrir.