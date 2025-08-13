Uno Santa Fe | Unión | Unión

Del Unión último del Apertura a este del Clausura: ¿qué cambió en la estructura?

Unión jugó 4 de 16 finales para buscar atesorar su lugar en la Liga Profesional. Un equipo que actualmente se nutre de varios suplentes en un primer semestre opaco

Ovación

Por Ovación

13 de agosto 2025 · 12:02hs
Del Unión último del Apertura a este del Clausura: ¿qué cambió en la estructura?

Gentileza Prensa Unión

Leonardo Madelón debutó como DT de Unión en su ciclo actual el 2 de mayo, en el 1-1 contra Belgrano en la Avenida López y Planes.

Esa vez, el equipo formó con: Thiago Cardozo; Lautaro Vargas, Franco Pardo, Valentín Fascendini, Bruno Pittón; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez, Mateo Del Blanco; Lucas Gamba y Marcelo Estigarribia.

Arrancó con Cristian González, estuvo un par de partidos Nicolás Vazzoler y en ese partido 16 apareció Madelón. Un recorrido para el olvido con 14 puntos, producto de 3 victorias, 5 empates y 8 derrotas, convirtiendo 10 goles y recibiendo 17.

LEER MÁS: Los caminos de Unión y Dómina se separan sin retorno

En La Paternal, con menos del que fue último en el Apertura

El pasado 10 de agosto, Unión jugó su cuarto partido del Torneo Clausura y sumó su primer revés. Con Madelón, claro está, en el banco, más un mercado de pases que sigue abierto, si desea aprovecharlo el Tate hasta fin de mes.

El orientador dispuso estos 11 iniciales: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Juan Ludueña, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauricio Martínez, Mauro Pittón, Augusto Solari; Lucas Gamba y Cristian Tarragona.

LEER MÁS: Con un cambio de mínima, Unión afina su preparación para visitar a Instituto

Pocos retoques y toda la fe en Madelón

Tagliamonte, Ludueña, Fascendini, Palacios y Martínez fueron suplentes en gran parte del recorrido del certamen Apertura.

Y apenas Augusto Solari y Cristian Tarragona, más el ingreso de Emiliano Álvarez y Nicolás Palavecino, se visibilizan como caras nuevas del último mercado de pases.

En consecuencia, todas las energías y responsabilidades parecen estar en las espaldas de un Madelón, con menos que el primer semestre, pero la necesidad de sumar para no sufrir.

Unión Apertura Clausura
Noticias relacionadas
union y colon juegan el clasico de reserva en el 15 de abril

Unión y Colón juegan el Clásico de Reserva en el 15 de Abril

cardozo la rompe en belgrano: union ya es parte de mi pasado

Cardozo la rompe en Belgrano: "Unión ya es parte de mi pasado"

ya esta el arbitro del cotejo entre instituto y union por la fecha 5

Ya está el árbitro del cotejo entre Instituto y Unión por la fecha 5

la dirigencia de union analiza mejorarle el contrato a mateo del blanco

La dirigencia de Unión analiza mejorarle el contrato a Mateo Del Blanco

Lo último

Hoy 13 de agosto es el Día Internacional del Zurdo: cómo surgió esta conmemoración

Hoy 13 de agosto es el Día Internacional del Zurdo: cómo surgió esta conmemoración

UPCN aceptó por mayoría la propuesta salarial del gobierno provincial: un incremento escalonado del 7%

UPCN aceptó por mayoría la propuesta salarial del gobierno provincial: un incremento escalonado del 7%

Messi volvió a entrenar con Inter Miami después de su lesión muscular

Messi volvió a entrenar con Inter Miami después de su lesión muscular

Último Momento
Hoy 13 de agosto es el Día Internacional del Zurdo: cómo surgió esta conmemoración

Hoy 13 de agosto es el Día Internacional del Zurdo: cómo surgió esta conmemoración

UPCN aceptó por mayoría la propuesta salarial del gobierno provincial: un incremento escalonado del 7%

UPCN aceptó por mayoría la propuesta salarial del gobierno provincial: un incremento escalonado del 7%

Messi volvió a entrenar con Inter Miami después de su lesión muscular

Messi volvió a entrenar con Inter Miami después de su lesión muscular

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

Ignacio Scocco salió a bancar a Cavani en su opaco presente

Ignacio Scocco salió a bancar a Cavani en su opaco presente

Ovación
Unión y Colón juegan el Clásico de Reserva en el 15 de Abril

Unión y Colón juegan el Clásico de Reserva en el 15 de Abril

Dante Nicola logró medalla de plata en los Juegos Panamericanos Junior

Dante Nicola logró medalla de plata en los Juegos Panamericanos Junior

Prefederal: Gimnasia se quedó con el Clásico ante Rivadavia

Prefederal: Gimnasia se quedó con el Clásico ante Rivadavia

Santa Fe participará de un cuadrangular en Mendoza

Santa Fe participará de un cuadrangular en Mendoza

Santa Fe confirmó su plantel para el Campeonato Argentino Sub14 A

Santa Fe confirmó su plantel para el Campeonato Argentino Sub14 A

Policiales
B° René Favaloro: balazos, persecución policial con cuatro aprehendidos y el secuestro de un revólver cargado

B° René Favaloro: balazos, persecución policial con cuatro aprehendidos y el secuestro de un revólver cargado

Ataque a balazos en Santo Tomé: un joven fue herido y detuvieron a tres sospechosos en el rulo de Cilsa

Ataque a balazos en Santo Tomé: un joven fue herido y detuvieron a tres sospechosos en el rulo de Cilsa

Cayó Pan Casero, el delincuente que sembraba temor entre comerciantes del norte santafesino

Cayó "Pan Casero", el delincuente que sembraba temor entre comerciantes del norte santafesino

Escenario
Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan Celebrando Cha Cha Cha en HUB

Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan "Celebrando Cha Cha Cha" en HUB

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando Un día para Valentina y todos sus éxitos

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando "Un día para Valentina" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: Argentina siempre me ha abrazado

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: "Argentina siempre me ha abrazado"