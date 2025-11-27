Unión y Colón de San Justo son los finalistas del Clausura Chijí Serenotti

En los cruces de semifinales del Clausura de Primera A de Liga Santafesina, Unión derrotó a Sanjustino en Santo Tomé, y el Conquistador prevaleció ante Colón de Santa Fe.

Tal como estaba previsto, en la noche del miércoles, en San Justo y en Santo Tomé se disputaron las Semifinales del Clausura Norberto Serenotti de la máxima división de la Liga Santafesina: El Conquistador primero y el Tatengue un rato más tarde sellaron por la mínima su pasaje al juego decisivo tras vencer a Colón y a Sanjustino, respectiva y casualmente, los últimos dos campeones del fútbol de la Casa Madre.

En el estadio Mauricio Martínez de Independiente de Santo Tomé, y con el arbitraje de Nicolás Mottier, Unión de Santa Fe derrotó a Sanjustino por la mínima diferencia y clasificó a la final del Torneo Clausura Norberto Serenotti que organiza la Liga Santafesina.

El único tanto para el cuadro de Juan de Olivera lo consiguió Juan Peralta a los 27 minutos del segundo tiempo. El autor del tanto de los santafesinos había ingresado desde el banco de los suplentes. A los 29 minutos del complemento fueron expulsados Alexis Camargo en el Matador y Tomás Fagioli en Unión. Luego, a los 35 minutos vio la tarjeta roja Agustín Pereyra en el cuadro de Marcelo Mendoza.

Sanjustino se despide de un torneo de menor competencia en cantidad de partidos y culmina su participación en Liga Santafesina. El próximo domingo debe viajar a San Javier con el aliciente de poder seguir haciendo rotar su plantilla, ya el equipo de Molinas, ya está clasificado como primero y nadie podrá alcanzar su ubicación en el Regional Amateur.

El Conquistador, a la final del Clausura. Colón de San Justo derrotó a su homónimo de Santa Fe en el Mercedes Alesso de Bieler y adquirió el derecho de disputar una nueva final. En un partido luchado, el elenco rojo y blanco lo buscó siempre y tuvo su premio. El único tanto lo marcó Claudio Albarracín para el dueño de casa a los 2 minutos 30 segundos del complemento. En consecuencia, Unión y Colón de San Justo animarán la final del certamen liguista. Extraoficialmente se señaló que el cotejo final se disputaría el próximo miércoles en el predio Nery Pumpido.

-Resultados semifinales Clausura Chijí Serenotti

Miércoles 26 de noviembre

Colón de San Justo 1 (Claudio Albarracín) – Colón 0

Unión 1 (Juan Peralta) – Sanjustino 0

image Colón de San Justo se impuso por 1 a 0 a Colón de Santa Fe y es el otro finalista. Gentileza Rodrigo Müller

Más información de los torneos liguistas

Este viernes en Cabaña Leiva comenzarán a desarrollarse las Semifinales de los Playoffs del Clausura Norberto Serenotti de la División Reserva serie que culminará el sábado en el predio del Sabalero. El viernes 28 a las 16.30, La Salle Jobson jugará con Cosmos, y el sábado 29, a las 16.30, en el predio 4 de Junio, Colón de Santa Fe se medirá con Nacional.

En relación al Torneo Clausura de Primera B Griselda Weimer, el próximo sábado se definirá el campeón. El cruce lo protagonizarán el Turquesa y el Bancario luego de haber dejado en el camino a Santa Rosa y Las Flores, respectivamente. A partir de las 16, en el predio Nery Pumpido, se medirán Nuevo Horizonte con Banco Provincial con el arbitraje de Nicolás Mottier.

En cuanto al Torneo Femenino de Primera B, Clausura Luciana Nieres, luego de la vibrante definición por los dos ascensos en la última fecha del campeonato de la Segunda División de la Liga Santafesina, donde Coliseo y Los Cholitos obtuvieron el boleto a la A, se viene el partido desempate para ver quién conquistará el certamen. El jueves 27, en el predio Nery Pumpido, a partir de las 21, Coliseo jugará con Los Cholitos con el arbitraje de Noelia Miño.