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Cómo le fue a Colón con Álvaro Carranza como árbitro

El cordobés Álvaro Carranza será el árbitro del partido que este sábado Colón jugará ante Deportivo Morón

Ovación

Por Ovación

18 de abril 2026 · 09:55hs
Álvaro Carranza será el árbitro del partido entre Colón y Deportivo Morón.

Álvaro Carranza será el árbitro del partido entre Colón y Deportivo Morón.

Las estadísticas indican que cuando Álvaro Carranza dirigió a Colón, el Sabalero no sumó puntos. Pero esta claro que las rachas están para cortarse y este sábado el Sabalero buscará hacerlo cuando visite a Deportivo Morón.

Los números de Colón con el arbitraje de Carranza

El cordobés Álvaro Carranza dirigió a Colón en tres ocasiones y en todas ellas el Sabalero perdió. El primer antecedente fue en el 2024, cuando el Rojinegro perdió su primer partido como local ante Mitre de Santiago del Estero 2-1.

No fue un partido más, ya que en el segundo tiempo Ignacio Lago sufrió la ruptura de ligamentos de su rodilla y luego de la derrota, la dirigencia sabalera decidió despedir a Iván Delfino.

LEER MÁS: Colón visita a Deportivo Morón con el objetivo de mantener el liderazgo

Posteriormente, en 2025, dirigió a Colón en la derrota como local ante Gimnasia de Jujuy por 1-0. Mientras que ese mismo año, estuvo en la caída 2-0 ante Chaco For Ever en condición de visitante.

Si bien los números son negativos, la realidad marca que en ninguno de esos tres compromisos, Carranza incidió en el resultado, ni tampoco perjudicó a Colón.

Colón Álvaro Carranza árbitro
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