Unión afrontará un compromiso determinante este viernes, desde las 20.30, frente a Newell's por la 15ª fecha de la zona A del Apertura, con la necesidad de ganar para seguir en puestos de playoffs. En la previa, hay un dato estadístico que alimenta la confianza: el Tate sigue siendo el segundo que más remata al arco.
La estadística con la que Unión quiere intimidar a Newell's en la previa
Unión afrontará un partido decisivo ante Newell's por la 15ª fecha de la zona A del Apertura y llega con un dato que intimida
Por Ovación
Una tendencia que no cambia en Unión
A pesar de la reciente derrota ante Estudiantes, el Tate sostiene una tendencia ofensiva marcada desde el inicio del campeonato. Acumula 194 disparos al arco, ubicándose solo por detrás de River, que lidera la tabla con 201 intentos. Completa el podio Argentinos Juniors, con 171 remates.
El contraste aparece al observar los números de la Lepra, que se ubica entre los equipos con menos disparos, con apenas 124, muy por debajo de los registros rojiblancos. La diferencia expone dos maneras distintas de encarar los partidos: uno con mayor volumen ofensivo y otro con menor frecuencia en la finalización.
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Está claro que la cantidad no siempre se traduce directamente en goles, pero la estadística refleja una tendencia que Unión buscará hacer valer en el 15 de Abril.
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Con más presencia en campo rival y una vocación ofensiva sostenida, el Tate intentará transformar ese dominio en un triunfo clave para seguir prendido en la pelea.