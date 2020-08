Por diversas circunstancias, Francisco Alloatti no pudo completar una temporada completa de las dos que tuvo la posibilidad de jugar profesionalmente con Unión. El interno viene de transitar una semana distinta, al recibirse de ingeniero en sistemas, e incluso con un trabajo que comenzó a desarrollar dentro de su profesión. Así y todo, sería factible extender el contrato.

“Veremos qué tipo de torneo se va a jugar, es todo una incertidumbre, lo voy a ver más adelante, lo que se decida en el club. Llegado el caso se definirá, las ganas las sigo teniendo pero hay que verlo porque con un trabajo se puede hacer complicado”, apuntó el interno.

Más adelante afirmó que “ahora con el club abierto es otra cosa, uno puede usar sus instalaciones, durante la cuarentena traté de mantenerme como podía, vivo en un departamento, así que hubo que arreglarse como cada uno pudo, en mi caso también para que no me repercuta en la cabeza”.

image.png Francisco Alloatti indicó que hay muchas chances de renovar contrato en Unión. Foto: Prensa Unión

Respecto al balance de lo que vivió con el Tate en la Liga Argentina, el interno enfatizó que “todos quedamos frustrados por no poder terminar, ninguna de las Ligas en mi caso, este año el grupo era un lujo y queríamos llegar alto. Nos sentíamos que podíamos molestar a cualquier y estábamos enfocados en los playoffs”.

En la parte final volvió a insistir en que “Juanfra (Ponce) me manifestó las ganas de que siga como también a los más identificados con el club, uno necesita una seguridad y lo hablaremos en su momento. Yo voy a seguir y estar para lo que pueda ayudar. Quiero seguir formando parte, el mercado se empieza a mover, podemos perder un par de fichas. Les dije que si necesitaban una respuesta inmediata era más un no que si. No pasa por los números en mi caso. Ambas partes tenemos ganas, eso está manifestado, pero con mi trabajo actual, tomaré la decisión cuando haya mayores certezas”.

Fuente: Marcapersonalweb.