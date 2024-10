Universitario de Santa Fe jugará en el segundo nivel del Regional de Rugby

image.png Los Cuervos festejaron por partida doble, ya que ganaron ante el Colegial, y consiguieron ascender.

No fue un partido vistoso, pero sí entretenido. Prevaleció el trabajo de las defensas, y se notaron muchos errores de los forzados y de los no forzados. El primer tiempo finalizó 5 a 0 a favor del dueño de casa, que no dispuso de muchas posibilidades en el ingoal rival. En el complemento, la visita cometió muchas infracciones, y el local lo aprovechó a partir de la efectividad del apertura Mateo Bianchi que logró convertir los tres penales que dispuso. Universitario ganó y consiguió el objetivo de regresa a Segunda División, mientras que para La Salle significó perder la categoría.

Más detalles del interuniones litoraleño

En el departamento Las Colonias, Alma Juniors de Esperanza derrotó a Caranchos de Rosario por 30 a 27, y en Santo Tomé, Los Pampas de Rufino venció a Cha Roga Club por 24 a 22. EN la provincia de Buenos Aires, Logaritmo derrotó a Gimnasia y Esgrima de Pergamino por 20 a 18. De este modo, los matemáticos recuperaron la cima de la tabla de posiciones. El conjunto rosarino, más Alma Juniors, Universitario, Caranchos y Pergamino jugarán en el segundo nivel el año próximo.

La tabla quedó del siguiente modo: Logaritmo y Alma Juniors de Esperanza 24; Universitario de Santa Fe 23, Caranchos de Rosario 21, Gimnasia de Pergamino 15, La Salle Jobson 9, Los Pampas de Rufino 6, Cha Roga Club 3. En la próxima fecha se medirán Alma Juniors jugará con Cha Roga Club, Caranchos con Gimnasia de Pergamino, Logaritmo con Universitario de Santa Fe y La Salle Jobson con Los Pampas de Rufino.

Universitario consiguió un try y tres penales para imponerse al Jobson en la Granja la Esmeralda.

En la Reclasificación A se jugó la séptima fecha, en el cual Jockey Club de Venado Tuerto venció a Tilcara de Paraná en el quincho de la ruta 18 por 33 a 8 con el arbitraje del santafesino Emilio Traverso. En el departamento Castellanos, CRAR de Rafaela cayó de local ante Universitario de Rosario por 34 a 32 bajo el referato del santafesino Facundo Gorla. En la oportunidad quedó libre Provincial de Rosario.

Las posiciones quedaron del siguiente modo: Jockey Club de Venado Tuerto 27, Universitario de Rosario 20, Tilcara de Paraná 16, Provincial de Rosario y CRAR de Rafaela 7. En la próxima fecha, a disputarse el sábado 19 de octubre, se medirán Jockey Club de Venado Tuerto con CRAR de Rafaela, y Provincial de Rosario con Tilcara de Paraná, quedando libre en la oportunidad Universitario de Rosario.

Síntesis:

Universitario de Santa Fe 14- La Salle Jobson 0

Universitario de Santa Fe: Marcos Leguizamón, Gonzalo Meza y Antonio Benítez; Gabriel Sala y Agustín Juárez; Francisco Leguizamón, Víctor Redondo y Facundo Kieffer; Mateo Carughi y Mateo Bianchi; Ian Dallaverde, Agustín Dusso, Julián Fleitas, Emiliano Ramos y Lihuel Bravo Márquez. Entrenador: Federico Schmidt. Luego ingresaron: Santiago Nardelli, Gustavo Cuerito Benítez, Mateo Schmidt, Giuliano Buccini, Ulises Huber, Matías González, Gabriel Flores y Mirko Montesano.

La Salle Jobson: Leandro Tacca, Enzo Baccega y Ángel Díaz; Octavio Hussein y Juan Ignacio Grosso; Martín Ferreyra, Lautaro Salcedo y Lautaro Alesso; Agustín Kohlbrener y Tomás Marconi; Gonzalo Lege (capitán), Maximiliano Fournel, Emanuel Piris, Luciano Villafañe y Gerónimo Rosa. Entrenador: Diego Coronel. Luego ingresaron: Brian Rosillo, Andrés Ríos, Santiago Miretti, Javier Segado, Tomás Buttaro y Juan Cruz Candioti.

La Salle Jobson perdió ante Uni y jugará en 2025 en el tercer nivel del Regional del Litoral.

Primer tiempo: 2´ try Emiliano Ramos (U).

Parcial: Uni SFe 5- La Salle Jobson 0

Segundo tiempo: 2´ penal Mateo Bianchi, 19´ penal Mateo Bianchi, 23´ penal Mateo Bianchi.

Tarjeta amarilla: 21´ Martín Ferreyra (LS).

Referee: Fernando De Feo (USR)

Cancha: Universitario Santa Fe