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Universitario va por el boleto a la máxima categoría del Regional del Litoral

"Este presente nos llena de ilusión" expresó Ignacio Hass, full back y referente del plantel de Universitario de Santa Fe que el sábado jugará la final por el ascenso.

Ovación

Por Ovación

12 de noviembre 2026 · 09:34hs
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Ignacio Hass se mostró ilusionado por la posibilidad del retorno de Uni al Top 10 del Regional.

Ignacio Hass se mostró ilusionado por la posibilidad del retorno de Uni al Top 10 del Regional.

Universitario de Santa Fe cumplió en la jornada de la víspera 85 años de vida y en medio de un presente muy alentador. Un integrante del cuerpo técnico fue claro que por este presente, por más que no se ascienda, ya se ganó. La entidad fundadora de la Unión Santafesina de Rugby buscará este sábado 14 de noviembre volver a la élite del Regional del Litoral. En el Hipódromo de Rosario se medirá con Alma Juniors de Esperanza, a partir de las 18.45, con el arbitraje del santafesino Facundo Gorla irán por el ascenso. La ilusión está intacta, y las expectativas son enormes.

Universitario va por el único ascenso en Rosario

Ya se percibe el final del camino para el plantel superior de Universitario de Santa Fe que buscará el próximo fin de semana conseguir el único boleto que lo depositará en el círculo mayor del interuniones litoraleño en la temporada venidera.

"La verdad es que nos estamos preparando hace mucho, haciendo una pretemporada más temprana de lo usual, porque teníamos muchas expectativas de llegar a estas instancias y de dejar al club en lo más alto" le dijo Ignacio Hass a UNO Santa Fe en la previa a la gran final por el ascenso del Regional del Litoral.

El cruce definitorio con Alma Juniors de Esperanza será en el sintético de Casa Capibaras, y sobre esa superficie en la que les tocará jugar dijo que "nosotros creemos que sí cambia, ya que no estamos acostumbrados a jugar en este tipo de cancha. Pero tenemos en cuenta varias características, como lo es el pique de la pelota, que va a ser clave para el partido".

&nbsp;El talentoso full back, Nacho Hass, ha tenido actuaciones superlativas en el certamen de ascenso.

El talentoso full back, Nacho Hass, ha tenido actuaciones superlativas en el certamen de ascenso.

A cerca de lo que significa este presente para los Cuervos, Nacho manifestó que "para nosotros y para todas las familias del club, la verdad que es algo inolvidable, ya que hace varios años que no llegamos a estas instancias y los llena de ilusión y nostalgia".

Universitario viene de ganarle en semifinales a CRAR de Rafaela por 16 a 15 en la Granja la Esmeralda, refrendando el buen momento por el que están pasando. El full back de Uni remarcó que "lo mejor de Uni fue la capacidad que tienen los jugadores de no dar nada por perdido y salir a dar lo mejor de cada uno. Y yo no creo que haya que corregir mucho, sino que pulir algunos detalles, ya que estos partidos se definen por muy poco y el que comete menos errores gana".

El rival del próximo sábado en el Hipódromo de Rosario será Alma Juniors de Esperanza, un rival que se ha convertido en un clásico, por todo lo que se ha dado y muchas cuestiones que no vienen al caso, pero que sin dudas lo hacen un cruce especial. En relación a por dónde cree que pasarán las claves del partido, Ignacio fue claro al señalar que "El partido va a estar muy peleado y la clave va a estar en quién toma las mejores decisiones en base a los errores del rival".

*Torneo Regional del Litoral 2026:

*Final Ascenso

Alma Juniors vs. Universitario (SF)

18:45 horas

Árbitro: Facundo Gorla

Cancha: Hipódromo de Rosario.

El back de los Cuervos destac&oacute; que el sint&eacute;tico del Hip&oacute;dromo de Rosario ser&aacute; todo un desaf&iacute;o.

El back de los Cuervos destacó que el sintético del Hipódromo de Rosario será todo un desafío.

Universitario
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