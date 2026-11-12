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El plantel de Unión trabaja hasta el miércoles 25 y luego tendrá un mes de vacaciones

Sin competencia hasta el próximo año, el plantel rojiblanco continuará entrenando hasta el 25 de noviembre y el 26 de diciembre retomará los entrenamientos

Ovación

Por Ovación

12 de noviembre 2026 · 09:30hs
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El plantel de Unión entrenará hasta el 25 de noviembre.

UNO Santa Fe | José Busiemi

El plantel de Unión entrenará hasta el 25 de noviembre.

Teniendo en cuenta que Unión no competirá hasta el próximo año cuando arranque el Torneo Apertura 2027, la dirigencia rojiblanca junto con el director deportivo Santiago Zurbriggen y el DT Leonardo Madelón definieron los pasos a seguir.

El plantel arranca las vacaciones el 26 de noviembre

Por lo cual, se decidió que el plantel rojiblanco continúe con los entrenamientos en Casa Unión hasta el miércoles 25 de noviembre, para luego ser licenciado por espacio de un mes.

De esta manera, los futbolistas estarían retomando los entrenamientos el sábado 26 de diciembre y trabajarían hasta el miércoles 30 de diciembre.

LEER MÁS: Unión hizo su jugada y ahora la decisión está en manos de Cristian Tarragona

Posteriormente, serán licenciados hasta el 2 de enero, cuando arrancaría la pretemporada formal con miras al debut en el Torneo Apertura 2027.

Si bien en un principio la dirigencia pretendía que el plantel sea licenciado ahora y que en diciembre vuelvan a entrenar, se impuso la postura de Leonardo Madelón de entrenar hasta el 25 y luego darles vacaciones a los jugadores.

Unión plantel vacaciones
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