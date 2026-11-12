Colón y la confianza de Matías Vidoz en el plantel: "Se merecen cosas importantes"

El vicepresidente segundo de Colón destacó el crecimiento del equipo, habló del orden institucional y explicó los beneficios para los hinchas.

Matías Vidoz, vicepresidente segundo de Colón , analizó el momento que atraviesa la institución en la previa del comienzo del Reducido. En una entrevista con UNO 106.3, expresó su confianza en el equipo, valoró la recuperación futbolística de las últimas fechas y aseguró que el club logró acomodar una situación económica compleja. También convocó a los hinchas para acompañar este sábado.

Vidoz destacó el presente deportivo de Colón y la unión del plantel

El dirigente sabalero se mostró conforme con el momento futbolístico del equipo y reconoció que el objetivo era llegar a esta instancia en una posición más favorable. Colón terminó quinto en la Zona A, aunque los últimos resultados alimentaron la ilusión de cara a la pelea por el segundo ascenso.

“Nos hubiese gustado llegar un poco mejor, obviamente, en mejor posición. Podríamos haber terminado terceros, pero bueno, no importa, terminamos quintos, vamos a ver qué pasa después”, reconoció Vidoz.

De todos modos, destacó la evolución del conjunto rojinegro durante el tramo final del campeonato y puso como referencia el rendimiento de los últimos encuentros. “Godoy Cruz y Colón terminaron siendo los dos mejores equipos en el último tramo del torneo y eso es importante para llegar anímicamente y con toda la expectativa puesta en este momento”, sostuvo.

En otro tramo de la charla, el vicepresidente segundo se refirió a la relación entre el equipo y los simpatizantes. Para Vidoz, la extensión de la Primera Nacional influye en el acompañamiento de los hinchas y le quita atractivo a buena parte de la competencia.

“Yo no creo que sea una cuestión de enamoramiento. El torneo es muy largo, muy largo, muy aburrido, muy aburrido”, manifestó. Y explicó: “Es tan largo que todos estaban esperando esto, que termine el torneo para ir a ver la fase final y ascender”.

Incluso fue crítico con el formato del campeonato y con las dificultades que implica conseguir el objetivo de subir de categoría. “Es más ingrato salir primero después de 36 fechas y tener que jugar una final para ascender, eso es lo peor que te puede pasar. Eso es lo peor, porque es dificilísimo”, expresó.

Otro de los aspectos que resaltó fue el funcionamiento interno del plantel. Vidoz valoró especialmente la convivencia del grupo y la buena relación entre los futbolistas, un factor que considera determinante para afrontar los partidos eliminatorios.

“Este vestuario la verdad que es muy bueno y se merecen cosas importantes”, afirmó. Además, fue contundente al describir el compromiso colectivo: “Todo lo que está hoy tira para el mismo lado, no hay uno que tire para otro lado”.

El orden institucional, los beneficios para los socios y el pedido a los hinchas

Vidoz también hizo un balance de la situación institucional que encontró la actual comisión directiva cuando asumió. Reconoció que debieron afrontar dificultades económicas y administrativas superiores a las que imaginaban, aunque destacó el trabajo realizado para ordenar el club.

“Ordenado, por eso al principio decía que llegamos muy bien institucionalmente y muy bien deportivamente. Llegar bien institucionalmente significa haber ordenado una situación compleja, muy difícil, sí, mucho más de lo que esperábamos, pero bueno, listo, nos hicimos cargo y había que afrontarlo y había que acomodarlo”, explicó.

En esa misma línea, remarcó el compromiso de los integrantes de la dirigencia y la importancia de trabajar con objetivos compartidos. “La gente nos eligió y hay que hacerlo. La verdad que lo hicimos con mucho esfuerzo personal y en grupo”, señaló.

También destacó el funcionamiento de la comisión directiva: “Somos una comisión que trabaja, que nos juntamos todos los días, todos, prácticamente todos los días, y nos llevamos muy bien todos. Eso es muy importante y todos vamos para el mismo lado”.

De cara al partido de este sábado, uno de los objetivos de la dirigencia es conseguir que el Brigadier López tenga una convocatoria importante. Para eso, se establecieron beneficios destinados a los socios, teniendo en cuenta el contexto económico que atraviesan muchas familias.

“Lo primero que pensamos es un poco en el bolsillo de la gente, la situación económica y en que todos puedan ir, que es importante que todos vayan”, explicó Vidoz.

La medida contempla que los socios con la cuota de noviembre al día ingresen sin costo y puedan invitar a un niño o a un jubilado para compartir el encuentro. “Además de no cobrarle, dijimos que puedan ir para alguien y que pueda compartir este momento que es nada, que es de ilusión, que genera expectativa y todo, con alguien”, detalló.

Por otra parte, el dirigente hizo un llamado a quienes todavía no están asociados a la institución y confirmó que el valor de la afiliación es de 30.000 pesos.

“Es muy fácil entrar a Boletería VIP y las afiliaciones, hacerse socio, necesitamos que acompañen a aquellos que no son. Nada, está 30.000 pesos para afiliarse”, explicó.

Finalmente, insistió en la importancia de que los simpatizantes acompañen al equipo durante esta instancia decisiva y planteó una ventaja concreta para quienes decidan asociarse: “Si llegamos a ganar, van a ver dos partidos y con un poquito más se afiliará la familia y pueden llevar a los chicos sin cargo”.

Con un Colón que llega fortalecido desde lo futbolístico y con una dirigencia que destaca el orden institucional alcanzado, Vidoz transmitió confianza y dejó en claro cuál es el objetivo compartido: que el equipo y su gente estén unidos en el camino hacia el ascenso.