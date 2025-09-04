Uno Santa Fe | Ovación | Uruguay

Uruguay derrotó a Perú y aseguró su clasificación directa al Mundial 2026

La Selección de Uruguay le ganó a Perú por 3 a 0 en el estadio Centenario de Montevideo y clasificó al Mundial 2026

4 de septiembre 2025 · 22:43hs
Uruguay derrotó a Perú y aseguró su clasificación directa al Mundial 2026

La Selección de Uruguay le ganó a Perú por 3 a 0 este jueves por la noche en el estadio Centenario de Montevideo por la decimoséptima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas previas al Mundial de 2026 y selló su clasificación directa.

Los autores de los goles del seleccionado local fueron el delantero Rodrigo Aguirre, el mediocampista Giorgian de Arrascaeta y el atacante Federico Viñas.

Con el triunfo, el seleccionado uruguayo aseguró su clasificación directa al Mundial próximo, ubicándose en el tercer puesto de la zona sudamericana con 27 puntos, mientras que Perú fue eliminado, con 12 puntos y en anteúltima posición.

En la próxima, y última, fecha FIFA, Uruguay deberá visitar a Chile, mientras que Perú será rival de Paraguay, como local. Ambos encuentros se darán el próximo martes 9 de septiembre, a las 20:30 (horario argentino).

Uruguay Perú Mundial
