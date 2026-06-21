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Uruguay no quiere sorpresas ante la revelación Cabo Verde

La Celeste buscará su primera victoria en el Mundial 2026 cuando enfrente este domingo a Cabo Verde por la segunda fecha del Grupo H. Los africanos llegan fortalecidos tras sorprender a España en el debut.

Ovación

Por Ovación

21 de junio 2026 · 11:20hs
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Uruguay no quiere sorpresas ante la revelación Cabo Verde

Uruguay afrontará este domingo un partido que puede marcar su destino en la fase de grupos del Mundial 2026. Desde las 19, el equipo dirigido por Marcelo Bielsa se medirá ante Cabo Verde en el Hard Rock Stadium de Miami, con la necesidad de conseguir un triunfo que le permita acomodarse en la pelea por la clasificación.

El encuentro será arbitrado por el noruego Espen Eskås y contará con transmisión de TyC Sports.

Uruguay necesita una reacción

El estreno mundialista dejó más dudas que certezas para Uruguay. El empate 1-1 frente a Arabia Saudita encendió algunas alarmas, ya que el conjunto sudamericano sufrió más de la cuenta y estuvo cerca de quedarse con las manos vacías.

Ahora, Bielsa apuesta a una recuperación inmediata con una formación que combina experiencia y talento. Futbolistas como Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Manuel Ugarte y Darwin Núñez aparecen como las principales cartas para intentar imponer condiciones ante un rival que ya demostró ser mucho más que una sorpresa pasajera.

Con solo un punto en su haber, Uruguay sabe que una nueva igualdad podría complicar seriamente sus aspiraciones de terminar entre los mejores de la zona.

Cabo Verde quiere seguir haciendo historia

La selección africana se transformó en una de las grandes revelaciones del arranque del Mundial. En su presentación consiguió un valioso empate ante España y dejó una imagen muy positiva tanto desde lo táctico como desde lo colectivo.

El arquero Vozinha fue una de las grandes figuras del encuentro, mientras que el defensor Diney Borges lideró una defensa que logró neutralizar a una de las ofensivas más temidas del torneo.

Con un punto sumado y la confianza en alza, Cabo Verde buscará dar otro golpe ante Uruguay para quedar muy cerca de una clasificación histórica a la siguiente ronda.

Un partido que también sigue Argentina

Más allá de la importancia para ambos equipos, el encuentro tendrá un interés especial para la Selección Argentina.

Es que del Grupo H podría salir uno de los rivales de la Albiceleste en los 16avos de final, siempre y cuando el conjunto dirigido por Lionel Scaloni confirme su clasificación en el Grupo J.

Por eso, lo que ocurra en Miami no solo será determinante para Uruguay y Cabo Verde, sino que también comenzará a perfilar posibles cruces en la etapa decisiva del Mundial 2026.

Probables formaciones de Uruguay y Cabo Verde

Uruguay: Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Matías Viña; Federico Valverde, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Maximiliano Araújo; Federico Viñas y Darwin Núñez. DT: Marcelo Bielsa

Cabo Verde: Vozinha; Steven Moreira, Pico, Diney Borges, Sidny Lopes Cabral; Kevin Lenini, Ryan Mendes, Laros Duarte, Jamiro Monteiro; Jovane Cabral, Dailon Rocha Livramento. DT: Bubista

Hora: 19:00.

Árbitro: Espen Eskås (NOR).

Estadio: Miami Stadium.

TV: TyC Sports.

Uruguay Cabo Verde Mundial
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