Horror intrafamiliar en Alto Verde y San Pantaleón: 14 años de prisión para un abuelo que abusó de su nieta

La sentencia fue dictada por la jueza Rosana Carrara tras un juicio oral. El condenado, de 66 años, fue hallado culpable de múltiples delitos de índole sexual cometidos durante la infancia y la adolescencia de la víctima.

19 de octubre 2025 · 18:45hs
Condenaron a 14 años de prisión a un hombre que abusó sexualmente de su nieta menor de edad en la ciudad de Santa Fe.

Un hombre de 66 años fue condenado a 14 años de prisión por haber abusado sexualmente de su nieta en la ciudad de Santa Fe. Los ilícitos fueron cometidos cuando la víctima, quien actualmente es mayor de edad, era menor de edad.

La sentencia fue resuelta por la jueza Rosana Carrara en el marco de un juicio oral que se llevó a cabo en los tribunales de la capital provincial.

El fiscal Matías Broggi estuvo a cargo de la investigación y también representó al Ministerio Público de la Acusación (MPA) en el debate. Luego de conocer el veredicto, valoró que “la magistrada consideró acreditada la atribución delictiva que hicimos desde la Fiscalía y dispuso una pena muy cercana a la de 16 años que habíamos solicitado en nuestros alegatos”.

Abuso sexual durante la infancia y la adolescencia de la víctima

Broggi indicó que “el condenado vulneró la integridad sexual de su nieta en reiteradas oportunidades durante la infancia y la adolescencia de ella”. Al respecto, precisó que “los ilícitos fueron cometidos en los barrios Alto Verde y San Pantaleón de la ciudad de Santa Fe”.

“Para concretar los abusos, el abuelo de la víctima aprovechaba las ocasiones en las que su nieta iba de visita a la casa en la que él residía o momentos en los que se quedaban a solas en otros lugares”, especificó el fiscal. “Por su vínculo familiar, con frecuencia él era el responsable de cuidar a la niña”, agregó.

Asimismo, el funcionario del MPA señaló que “en la época en la que su nieta iba a la escuela secundaria, el condenado le entregaba dinero a cambio de que ella realizara prácticas sexuales con él”.

“Por las características de los hechos delictivos y el contexto intrafamiliar en el que se enmarcaron, lo sucedido tuvo entidad suficiente para alterar el libre desarrollo de la sexualidad de la víctima”, aseguró Broggi.

En cuanto al origen de la investigación, el fiscal destacó que “la denuncia que originó la investigación fue radicada por la madre de quien sufrió los abusos”.

Delitos

El hombre de 66 años fue condenado como autor de abuso sexual con acceso carnal agravado (por el vínculo y la guarda) y promoción a la corrupción de menores agravada (por la edad de la víctima, el vínculo y la guarda).

El nombre y apellido del condenado no se brinda para evitar la revictimización de su nieta, quien comparte el apellido con él.

