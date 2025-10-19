Uno Santa Fe | Ovación | Estudiantes

Estudiantes venció a Gimnasia en el clásico y es líder en la Zona A

Estudiantes venció 2-0 a Gimnasia y se quedó con el clásico de La Plata, pero además se convirtió en el único líder de la Zona A

19 de octubre 2025 · 17:34hs
Estudiantes se quedó con el clásico de La Plata venciendo 2-0 a Gimnasia.

Estudiantes se quedó con el clásico de La Plata venciendo 2-0 a Gimnasia.

Con total autoridad, Estudiantes venció a Gimnasia por 2 a 0 en el Estadio UNO por una nueva edición del clásico platense. Los goles del Pincha los marcaron Edwuin Cetré y Guido Carrillo. El León dominó todo el cotejo mientras que al Lobo le costó todo en otra actuación preocupante.

Triunfo contundente del Pincha

Los goles llegaron en momentos claves, ya que el primero del Pincha fue en tiempo de descuento, cuando finalizaba el primer tiempo, con un cabezazo certero del colombiano Edwuin Cetré.

Y el segundo gol fue en el inicio del segundo tiempo luego de un grosero error de Augusto Max quien quiso salir jugando y le cedió la pelota a Carrillo quien definió de primera con un remate rasante para el definitivo 2-0.

Embed - EL CLÁSICO DE LA PLATA fue para ESTUDIANTES | #Estudiantes 2-0 #Gimnasia | Resumen

Estudiantes Gimnasia Clásico
Noticias relacionadas
San Martín de San Juan venció 1-0 a Independiente.

Independiente perdió con San Martín (SJ) y sigue sin ganar en el Torneo Clausura

Con gol de Alejo Véliz, Rosario Central venció 1-0 a Platense.

En una tarde emotiva, Rosario Central derrotó a Platense y lidera la tabla general

Franco Colapinto hizo referencia al sobrepaso que realizó ante su compañero de equipo Pierre Gasly.

Qué dijo Franco Colapinto sobre el sobrepaso a Gasly y la orden de equipo de Alpine

Ciudad Bolívar venció en los penales a Atlético de Rafaela y jugará en la Primera Nacional.

Ciudad de Bolívar le ganó por penales a Atlético de Rafaela y ascendió a la Primera Nacional

Lo último

Argentina cayó ante Marruecos en la final del Mundial Sub 20

Argentina cayó ante Marruecos en la final del Mundial Sub 20

Independiente perdió con San Martín (SJ) y sigue sin ganar en el Torneo Clausura

Independiente perdió con San Martín (SJ) y sigue sin ganar en el Torneo Clausura

En una tarde emotiva, Rosario Central derrotó a Platense y lidera la tabla general

En una tarde emotiva, Rosario Central derrotó a Platense y lidera la tabla general

Último Momento
Argentina cayó ante Marruecos en la final del Mundial Sub 20

Argentina cayó ante Marruecos en la final del Mundial Sub 20

Independiente perdió con San Martín (SJ) y sigue sin ganar en el Torneo Clausura

Independiente perdió con San Martín (SJ) y sigue sin ganar en el Torneo Clausura

En una tarde emotiva, Rosario Central derrotó a Platense y lidera la tabla general

En una tarde emotiva, Rosario Central derrotó a Platense y lidera la tabla general

Una encuesta en la ciudad detalla cuáles son las principales preocupaciones de los santafesinos y su estado de ánimo

Una encuesta en la ciudad detalla cuáles son las principales preocupaciones de los santafesinos y su estado de ánimo

Bancarios lograron un aumento del 2,1% en septiembre y el salario inicial supera los $1,9 millones

Bancarios lograron un aumento del 2,1% en septiembre y el salario inicial supera los $1,9 millones

Ovación
Argentina cayó ante Marruecos en la final del Mundial Sub 20

Argentina cayó ante Marruecos en la final del Mundial Sub 20

Qué dijo Franco Colapinto sobre el sobrepaso a Gasly y la orden de equipo de Alpine

Qué dijo Franco Colapinto sobre el sobrepaso a Gasly y la orden de equipo de Alpine

Colapinto desobedeció a su equipo, pasó a Gasly y terminó 17° en el GP de Austin

Colapinto desobedeció a su equipo, pasó a Gasly y terminó 17° en el GP de Austin

Max Verstappen se quedó con el Gran Premio de Estados Unidos

Max Verstappen se quedó con el Gran Premio de Estados Unidos

Independiente perdió con San Martín (SJ) y sigue sin ganar en el Torneo Clausura

Independiente perdió con San Martín (SJ) y sigue sin ganar en el Torneo Clausura

Policiales
La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Escenario
La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con Una mágica Navidad

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con "Una mágica Navidad"

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con Frida Viva la vida

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando El Desvelo

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando "El Desvelo"

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco En la Radio junto a todos sus éxitos

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco "En la Radio" junto a todos sus éxitos