Estudiantes venció a Gimnasia en el clásico y es líder en la Zona A Estudiantes venció 2-0 a Gimnasia y se quedó con el clásico de La Plata, pero además se convirtió en el único líder de la Zona A 19 de octubre 2025 · 17:34hs

Estudiantes se quedó con el clásico de La Plata venciendo 2-0 a Gimnasia.

Con total autoridad, Estudiantes venció a Gimnasia por 2 a 0 en el Estadio UNO por una nueva edición del clásico platense. Los goles del Pincha los marcaron Edwuin Cetré y Guido Carrillo. El León dominó todo el cotejo mientras que al Lobo le costó todo en otra actuación preocupante.

Triunfo contundente del Pincha Los goles llegaron en momentos claves, ya que el primero del Pincha fue en tiempo de descuento, cuando finalizaba el primer tiempo, con un cabezazo certero del colombiano Edwuin Cetré.

Y el segundo gol fue en el inicio del segundo tiempo luego de un grosero error de Augusto Max quien quiso salir jugando y le cedió la pelota a Carrillo quien definió de primera con un remate rasante para el definitivo 2-0. Embed - EL CLÁSICO DE LA PLATA fue para ESTUDIANTES | #Estudiantes 2-0 #Gimnasia | Resumen