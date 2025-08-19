Uno Santa Fe | Ovación | Vélez

Vélez quiere ante Fortaleza avanzar a cuartos de final de la Libertadores

Vélez recibirá desde las 19 a Fortaleza, luego del 0-0 en Brasil, con el objetivo de avanzar a los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Ovación

Por Ovación

19 de agosto 2025 · 06:57hs
Vélez quiere ante Fortaleza avanzar a cuartos de final de la Libertadores

Vélez recibe a Fortaleza este martes, en el marco del partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

El encuentro se juega en estadio Jose Amalfitani desde las 19 horas de la Argentina, y se podrá ver por Fox Sports y Disney+.

Se trata del partido de vuelta en busca de un lugar en los cuartos de final, tras el 0-0 en Brasil. El ganador de esta serie que se define en Liniers se enfrentará contra el vencedor de Peñarol vs Racing, que lo tiene al conjunto uruguayo arriba en el marcador.

Probables formaciones de Vélez vs Fortaleza por Copa Libertadores

Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordón, Emanuel Mammana o Aaron Quiros, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Tomás Galván, Claudio Baeza; Maher Carrizo, Imanol Machuca y Braian Romero. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Fortaleza: Helton Leite; Eros Mancuso, Emanuel Brítez, Gastón Ávila, Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Emmanuel Martínez; Lucca Prior, Marinho, Breno Lopes; Deyverson. DT: Renato Paiva.

Vélez Fortaleza Libertadores
Noticias relacionadas
Los Pumas tendrán un cambio en el plantel para el segundo segundo test ante los All Blacks.

Los Pumas tienen novedades en su plantel para la revancha

Vicky Mayer, formada en Regatas de Santa Fe, es la capitana de Las Panteras.

Las Panteras tienen lista definitiva para el Mundial de Tailandia

Nahuel Retamoso junto a Totino Diógenes Caunedo del Thunder Box y el entrenador del Olimboxing, Walter Zoccola.

El santafesino Nahuel Retamoso peleará con el Potro Eniz en Dolores

El preseleccionado de Santa Fe realizó una positiva gira por la provincia de Mendoza.

Santa Fe tuvo un saldo positivo en la gira realizada por Mendoza

Lo último

Maizon Rodríguez: En Unión me piden girar la pelota rápido y ser más seguro

Maizon Rodríguez: "En Unión me piden girar la pelota rápido y ser más seguro"

Los Pumas tienen novedades en su plantel para la revancha

Los Pumas tienen novedades en su plantel para la revancha

Las Panteras tienen lista definitiva para el Mundial de Tailandia

Las Panteras tienen lista definitiva para el Mundial de Tailandia

Último Momento
Maizon Rodríguez: En Unión me piden girar la pelota rápido y ser más seguro

Maizon Rodríguez: "En Unión me piden girar la pelota rápido y ser más seguro"

Los Pumas tienen novedades en su plantel para la revancha

Los Pumas tienen novedades en su plantel para la revancha

Las Panteras tienen lista definitiva para el Mundial de Tailandia

Las Panteras tienen lista definitiva para el Mundial de Tailandia

El santafesino Nahuel Retamoso peleará con el Potro Eniz en Dolores

El santafesino Nahuel Retamoso peleará con el Potro Eniz en Dolores

Santa Fe tuvo un saldo positivo en la gira realizada por Mendoza

Santa Fe tuvo un saldo positivo en la gira realizada por Mendoza

Ovación
Madelón: Lo que le pasa a Colón no es bueno para el fútbol de Santa Fe

Madelón: "Lo que le pasa a Colón no es bueno para el fútbol de Santa Fe"

El santafesino Nahuel Retamoso peleará con el Potro Eniz en Dolores

El santafesino Nahuel Retamoso peleará con el Potro Eniz en Dolores

Santa Fe tuvo un saldo positivo en la gira realizada por Mendoza

Santa Fe tuvo un saldo positivo en la gira realizada por Mendoza

Las Panteras tienen lista definitiva para el Mundial de Tailandia

Las Panteras tienen lista definitiva para el Mundial de Tailandia

Los Pumas tienen novedades en su plantel para la revancha

Los Pumas tienen novedades en su plantel para la revancha

Policiales
Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Cayó en barrio Centenario un prófugo buscado por tentativa de homicidio desde hace 9 años

Cayó en barrio Centenario un prófugo buscado por tentativa de homicidio desde hace 9 años

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Escenario
David Lebón regresa a Santa Fe con Conexión, un show imperdible

David Lebón regresa a Santa Fe con "Conexión", un show imperdible

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!