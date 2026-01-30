Vélez rechazó una oferta de Ajax por Maher Carrizo

Uno Santa Fe | Ovación | Vélez

30 de enero 2026 · 19:53hs
Maher Carrizo dejó de ser una promesa para transformarse en una certeza demasiado rápido. En Vélez lo saben desde hace tiempo y también lo entendieron afuera: su irrupción, siendo casi un pibe, lo puso en el radar de clubes pesados y lo convirtió en uno de los nombres jóvenes más codiciados del fútbol argentino.

River fue el primero en ir a fondo. Estuvo cerca, muy cerca. Pero el propio Carrizo fue quien bajó el pulgar. La Banda no entró en sus planes y el volante ofensivo dejó en claro que su cabeza estaba puesta en otro horizonte. Europa.

Durante semanas, todo indicaba que su futuro estaría en Dinamarca, con el Midtjylland como destino prácticamente cerrado. Sin embargo, cuando parecía cuestión de detalles, la operación se cayó y el pase quedó en stand by. No así el deseo del jugador, que sigue decidido a cruzar el Atlántico.

En ese contexto apareció un nombre pesado: Ajax. El gigante neerlandés, lejos de su mejor versión y atravesando una temporada irregular —ya eliminado de la Champions y tercero en la Eredivisie—, decidió mover ficha y presentó una propuesta formal de 7 millones de dólares brutos, impuestos incluidos, por el 50% del pase del extremo de 19 años.

La respuesta desde Liniers fue inmediata y contundente: no. Vélez considera insuficiente el monto, sobre todo teniendo en cuenta que del total apenas percibiría alrededor del 70% y que la cláusula de salida fue fijada en 16 millones de dólares. El mensaje fue claro: no bajarse de los 8 millones limpios.

Eso sí, puertas adentro no descartan una venta. Carrizo quiere dar el salto y el club está dispuesto a negociar, aunque bajo sus propias condiciones. La idea que empieza a tomar fuerza es una operación en sociedad, conservando un porcentaje del pase y apostando a una cláusula elevada que permita capitalizar una futura transferencia.

