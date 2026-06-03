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Peligro en el Túnel Subfluvial: un camión rozó el techo y provocó una lluvia de chispazos dentro del enlace vial

El incidente fue filmado por un automovilista en la mano que viaja hacia Santa Fe. Las imágenes exponen cómo la parte superior de la estructura del vehículo golpea el hormigón del viaducto, encendiendo alarmas sobre la efectividad de los controles de altura en los peajes.

3 de junio 2026 · 15:25hs
Peligro en el Túnel Subfluvial: un camión rozó el techo y provocó una lluvia de chispazos dentro del enlace vial

Peligro en el Túnel Subfluvial: un camión rozó el techo y provocó una lluvia de chispazos dentro del enlace vial

Un hecho tan impactante como peligroso alteró la normalidad y encendió todas las alarmas en el Túnel Subfluvial Raúl Uranga-Carlos Sylvestre Begnis, el enlace estratégico que une a las provincias de Santa Fe y Entre Ríos.

Un camión de gran porte que atravesaba el viaducto interprovincial protagonizó un insólito incidente al rozar de manera continua la carrocería de su acoplado contra el cielo raso de la estructura, generando una densa y peligrosa lluvia de chispas a lo largo de su marcha.

La secuencia completa fue registrada con un teléfono celular por un automovilista que transitaba inmediatamente detrás del camión, circulando en la mano que se dirige con sentido hacia la ciudad de Santa Fe. En el video, grabado el lunes pasado y que rápidamente se viralizó en las redes sociales, se observa con nitidez cómo los deflectores superiores del transporte pesado entran en contacto físico con las instalaciones aéreas y el hormigón del túnel, produciendo ráfagas de destellos lumínicos mientras el chofer continúa su recorrido sin detener la marcha.

Video camión chispazos Túnel Subfluvial

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Un margen de error milimétrico bajo el agua

El episodio causó profunda sorpresa e indignación en los usuarios habituales del corredor debido a las estrictas y rigurosas pautas de control de transitabilidad que, teóricamente, pesan sobre el transporte de carga en los ingresos a las estaciones de peaje de ambas cabeceras.

La arquitectura interna del tubo, inaugurado en 1969, responde a dimensiones estandarizadas que obligan a un filtrado milimétrico antes de habilitar las barreras:

Estructura Interna del Túnel: 4,27 metros de altura máxima

Límite Legal y Técnico permitido: 4,20 metros para camiones

Margen de Tolerancia de Seguridad: apenas 7 centímetros de luz

Cualquier alteración en los neumáticos, una mala distribución de la carga o el inflado excesivo de las suspensiones neumáticas de los camiones modernos puede anular instantáneamente esos 7 centímetros de margen de seguridad, provocando siniestros que pongan en riesgo la conectividad de la región.

Incertidumbre por daños estructurales y sanciones

Hasta el momento, la Dirección del Ente Interprovincial que administra el Túnel Subfluvial no emitió un comunicado oficial detallando las consecuencias del suceso. Se desconoce si el camión logró ser retenido por las guardias de la Policía de Seguridad Vial al salir de la boca del lado santafesino o si el conductor continuó su ruta hacia las avenidas de circunvalación.

Tampoco trascendieron los informes de los ingenieros respecto a posibles daños colaterales en la infraestructura, un punto crítico considerando las instalaciones que revisten el techo del viaducto:

Sistemas de iluminación: líneas de reflectores LED y cableados de alta tensión que guían a los conductores.

Sensores ambientales: extractores de aire y medidores de monóxido de carbono vitales para la ventilación del tubo.

Estructura de hormigón: capas de sellado que previenen filtraciones del lecho del Río Paraná.

Túnel Subfluvial camión techo chispazos
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