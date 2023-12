VIDEO: la locura de un hincha de Gimnasia camino a Rosario

El amor por los colores no sabe de obstáculos. Un fanático de Gimnasia decidió llegar en bicicleta al Coloso Marcelo Bielsa para el cotejo ante Colón

Profesando una fidelidad que no sabe de obstáculos, hubo una situación muy particular que se hizo viral a partir de un video subido a las redes sociales por la usuaria de X, @cicchielloab, quien captó la imagen de un particular seguidor del Tripero que decidió llegar en bicicleta al sur de la provincia.

Rápidamente esos pocos segundos sirvieron para que los seguidores de dicha red social, en especial los de Gimnasia, refrenden ese amor incondicional por el tripero.