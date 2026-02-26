Uno Santa Fe | Ovación | Villa Dora

Villa Dora afrontará una doble fecha en la Liga Argentina Femenina

Por la séptima fecha de la Liga Argentina Femenina, Villa Dora recibirá en el estadio Andrés Meynet a los equipos de Rosario

26 de febrero 2026 · 09:58hs
Villa Dora jugará este viernes de local frente al puntero Sonder de Rosario.

El séptimo weekend de la Liga Argentina Femenina se pondrá en marcha este jueves 26 con dos encuentros, mientras que Villa Dora lo hará de local, el viernes 27, y el domingo 1° de marzo, frente a los equipos de la ciudad de Rosario. La escuadra santafesina viene de conseguir imponerse en la fecha pasada ante Vélez Sarsfield y Ferro Carril Oeste.

Villa Dora recibe a los equipos rosarinos

Villa Dora transita un buen presente en la Liga Argentina Femenina que organiza la FeVA. La escuadra santafesina afrontará este fin de semana una doble fecha, la antepenúltima, recibiendo a los representantes de la ciudad de Rosario.

El conjunto de barrio Sargento Cabral jugará este viernes 27, a partir de las 21, en el estadio Andrés Meynet, frente a Sonder de Rosario, que es el actual puntero del certamen, y será con los arbitrajes de Emiliano Gasser y Maite Carelli. La entrada general tiene un valor de 4.000 pesos, mientras que los socios con remera del club ingresan gratis.

Por su parte, el domingo 1° de marzo, a partir de las 20, también en su cancha de Ruperto Godoy 1231, la escuadra conducida por Eduardo Rodríguez se medirá con Náutico Sportivo Avellaneda de Rosario con los referatos de Maite Carelli y María Angelina Turri.

Recordemos que Villa Dora viene de medirse con Vélez Sarsfield y Ferro Carril Oeste en condición de local. El conjunto santafesino ganó los dos por 3-0 y quedó segundo en la tabla general: con 22 puntos y un partido menos que el invicto.

Sonder de Rosario recibió primero a Instituto y celebró en sets corridos. Al otro día, se enfrentaba a Bell, equipo que lo seguía muy de cerca: en este encuentro electrizante, las rosarinas vencieron a las cordobesas en tie break, manteniendo el invicto y el liderazgo en la tabla de posiciones.

En el caso de Náutico Sportivo Avellaneda de Rosario, que viene haciendo una campaña irregular, cayó de local frente al equipo de Bell Ville por 3 a 2, mientras que ante Instituto de Córdoba fue derrotado en sets corridos.

Las posiciones se encuentran del siguiente modo: Sonder de Rosario 25; Villa Dora 22, Bell 21, Gimnasia de La Plata 20, Boca Juniors 19, San Lorenzo 18, San Isidro de San Francisco 15, Ferro Carril Oeste y Bahiense del Norte 10, Instituto de Córdoba 9, Náutico Avellaneda y Estudiantes de La Plata 7, River Plate, Banco Provincia y Vélez Sarsfield 6.

En la presente jornada de jueves 26, en el polideportivo Tito Proietti, a las 21, Bell recibirá a River Plate, mientras que Ferro Carril Oeste lo hará con Banco Provincia de La Plata en Caballito. El viernes 27, además de Villa Dora con Sonder de Rosario, también jugarán San Isidro con Náutico Avellaneda en San Francisco, Vélez Sarsfield con San Lorenzo en el Ana Patraca y en el polideportivo Carlos Cerutti, Instituto de Córdoba lo hará ante River Plate.

