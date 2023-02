Villa Dora cosechó el segundo triunfo en la Liga Federal masculina

"Fue un partido mucho más complicado que el que jugamos el martes, la verdad es que en los dos primeros sets los pudimos ganar, pero cometimos bastantes errores no forzados y por suerte, lo pudimos sacar adelante" le dijo Mauricio Lozano a UNO Santa Fe desde Santiago del Estero.

El entrenador en jefe del conjunto de Villa Dora manifestó que "en el tercer set duplicamos los errores no forzados, no nos pudimos levantar, y ellos se lograron llevar. No fue tranquilo, no les fue sencillo, pero desde el primer momento se nos hizo complicado. Fue 25 a 22, pero bueno, lo perdimos ante un rival muy duro".

"En el cuarto parcial hice algunos cambios, entró Lucas Gallo y lo sacamos a Hernán Ferrero; cambiamos un punta, lo sacamos a Cepeda y lo pusimos a Chemes. Con eso le pudimos dar un poco de aire fresco al equipo, estuvimos un poco más serenos, y se los pudimos ganar tranquilos 25 a 15, y logramos ganarlo 3 a 1. Que es algo que estamos buscando, ganar 3 a 0 ó 3 a 1, para estar bien posicionados" describió el entrenador del conjunto santafesino.

image.png El triunfo de Villa Dora se registró frente a Banco Hispano de San Juan por 3 a 1, y ahora deberá medirse con IMC de Córdoba.

En la segunda fecha, Municipalidad de Marcos Paz derrotó a Banco Hispano por 3 a 0, e IMC de Córdoba doblegó a Quimsa por 3 a 0. En la tercera fecha, Municipalidad de Marcos Paz derrotó por 3 a 0 a Quimsa. Las posiciones quedaron del siguiente modo: Instituto Marcelino Champagnat de Córdoba, Villa Dora y Municipalidad de Marcos Paz 6; Banco Hispano y Quimsa 0.

Por la fecha 4, Villa Dora volverá a jugar el viernes 10, frente a Instituto Marcelino Champagnat de Córdoba en el estadio principal del Nodo Tecnológico, mientras que Banco Hispano lo hará con Quimsa. El sábado 11, por la quinta fecha, Villa Dora jugará en cancha 4 ante Municipalidad de Marcos Paz, y Banco Hispano lo hará con Instituto Marcelino Champagnat de Córdoba.

Por su parte, el otro representante de la zona, Echagüe de Paraná arrancó con una derrota por 3 a 1 frente a Ausonia Sismid de San Juan por 3 a 1 con registros de 25-21, 16-25, 17-25 y 25-27. Luego, en la segunda fecha, el elenco entrerriano derrotó a Olímpico de Santiago del Estero por 3 a 1 con parciales de 20-25, 25-19, 25-22 y 25-21. En la tercera fecha quedó libre, y en la cuarta, este viernes, Echagüe jugará con Racing de Castex, y el sábado 11, por la quinta jornada, se medirá con Vélez Sarsfield.

En La Banda, Villa Dora cuenta con el siguiente plantel: Hilario Neville, Marcos Rojas e Ignacio Brakes (armadores); Juan Cruz Enrique, Lucas Bravín, Mauricio Meres y Alejo Homilka (centrales); Gastón Cavatorta y Daniel Calvente (líberos); Hernán Ferrero y Lucas Gallo (opuestos); Ignacio Chemes, Giuliano Balisardi, Sebastián Cepeda y Lautaro Cañete (puntas). El staff lo integran: Mauricio Lozano como entrenador en jefe, Martín López como entrenador asistente, Noir Licel es el estadígrafo, y Gustavo Balagué el presidente de la delegación.