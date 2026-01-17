Villa Dora y Libertad (SJN) volvieron a festejar en la Liga Masculina

En otro weekend de la Liga Nacional, Villa Dora se recuperó ante UVT de San Juan y Libertad (SJN) prevaleció ante Obras. Gimnasia cayó en el Húngaro Crespi

Se disputaron algunos de los cotejos correspondientes al segundo weekend de la Liga Nacional de Vóley Masculina que organiza la FeVA. Se registró el segundo triunfo de Libertad de San Jerónimo Norte en un emotivo y picante 3 a 2 ante los sanjuaninos de Obras. Por su parte, Villa Dora se recuperó ante UVT sanjuanino, Lafinur dejó sin invicto al Paraná Rowing Club, La Calera demostró solidez ante Echagüe de Paraná, y Ateneo de Catamarca consiguió su primera victoria en Santa Fe.

En lo que fue una noche cargada de vóley en toda la región, se cumplió lo que sería la tercera fecha de la Liga Nacional masculina de vóley que organiza la FeVA. En el estadio Andrés Meynet, Villa Dora se recuperó de la caída sufrida el jueves por la noche ante Obras, y lo hizo con una victoria ante Unión Vecinal de Trinidad de la provincia de San Juan. El triunfo de los santafesinos fue por 3 a 1 con parciales de 25-19, 21-25, 25-23 y 25-18, bajo el arbitraje de Renzo Leiva y Nicolás Casado.

Por su parte, en el estadio La Calderita, Libertad de San Jerónimo Norte sumó la segunda victoria consecutiva del fin de semana al imponerse por 3 a 2 a Obras de San Juan en un duro e intenso cotejo. Los conducidos por Estanislao Vachino consiguieron vencer en el tie break a los sanjuaninos con parciales de 25-23, 25-18, 24-26, 28-30 y 15-13.

Por la Zona B del certamen organizado por la FeVA, en el estadio Húngaro Crespi de 4 de Enero y Juan de Garay, en un choque picante, muy caliente y más que intenso, Gimnasia y Esgrima de Santa Fe perdió en el tie break por 3 a 2 frente a un muy buen equipo de Ateneo Mariano Moreno de Catamarca con el arbitraje de Daniel Vildoza y Yesica Sotelo. Los parciales fueron 22-25, 25-23, 25-23, 21-25 y 13-15.

voley liga nacional masculina segunda fecha segunda jornada 2 Libertad de San Jerónimo Norte sumó la segunda victoria en la Liga Nacional.

Recordemos que en la noche del jueves, Libertad de San Jerónimo Norte había derrotado a Unión Vecinal Trinidad por 3 a 2, Villa Dora había caído frente a Obras de San Juan por 3 a 1 y Gimnasia y Esgrima había superado con autoridad a Infernales de Salta por 3 a 0.

En la tercera fecha, el próximo sábado 24 de enero, Libertad de San Jerónimo Norte visitará a Echagüe de Paraná, y Villa Dora lo hará ante el Paraná Rowing Club en el parque Escolar Enrique Berduc, mientras que Gimnasia y Esgrima de Santa Fe, tendrá que viajar a la ciudad de Rosario para medirse con Normal 3.

En la noche del viernes también se registró la victoria de La Calera de Córdoba sobre Echague de Paraná por 3 a 0 y de Lafinur de San Luis por 3 a 1 sobre el Paraná Rowing Club. En la presente jornada jugarán Lafinur con Echague de Paraná y La Calera con el Paraná Rowing Club en la Zona A, mientras que en la B, lo harán Ferro Carril Oeste con Sonder de Rosario y Estudiantes de La Plata con Escuela Normal 3 de Rosario.