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Vozinha habló de su inesperada fama: "Ya no tengo privacidad"

El arquero del Colo Colo, el caboverdense Vozinha, no está pasando su mejor momento desde que en el Mundial se hizo popular por lo que reveló cómo le cambio la vida

28 de septiembre 2026 · 19:13hs
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Vozinha habló de su inesperada fama: Ya no tengo privacidad

Josimar José Évora Dias, más conocido como Vozinha, saltó a la fama en el Mundial 2026 gracias a sus grandes actuaciones como arquero de Cabo Verde, al punto de que fue una de las figuras de su equipo cuando enfrentó a la Selección argentina en los dieciseisavos de final del certamen ecuménico.

Esto le permitió llegar al Colo Colo, un destino impensado para el jugador que para entonces se desempeñaba en el Grupo Desportivo de Chaves, de la segunda división del fútbol portugués. No obstante, no todo lo que brilla es oro.

Las tristes declaraciones de Vozinha tras su salto a la fama

En diálogo con el periódico británico The Observer el arquero de Cabo Verde reflexionó: "Si me ofrecieran la vida que tengo hoy o la vida que tenía antes, elegiría la que tenía antes".

"He perdido mi paz y tranquilidad. Ya no tengo privacidad, o al menos mucho menos de la que tenía. Ahora salgo, voy a un restaurante, y siempre hay alguien que quiere sacarse una foto conmigo o me pide un autógrafo", explicó sobre su nueva vida.

"O, peor, alguien me está filmando. Eso es lo que más ha cambiado en mi vida, y no creo que pueda hacer nada al respecto", analizó Vozinha.

Además, dio detalles sobre la difícil situación que viven sus padres en Cabo Verde, teniendo en cuenta que los hinchas acostumbran a visitarlos para pedirles fotos: "No estoy allí, así que no puedo ayudarlos. Tienen que aprender a vivir con la situación y a poner límites".

El grosero error de Vozinha atajando en Cabo Verde

En la primera fecha de la clasificación a la Copa Africana de Naciones, Cabo Verde caía 2 a 1 frente a Malí cuando Vozinha intentó salir a cortar una pelota muy lejos del arco. Para ello quiso controlarla con el pecho, pero el balón le quedó muy largo.

De esta manera, los jugadores rivales recuperaron rápidamente la posesión y convirtieron el 3 a 1 final, en lo que fue la primera presentación de Cabo Verde después de su histórica participación en el Mundial.

Vozinha Cabo Verde Colo Colo
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