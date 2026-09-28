Uno Santa Fe | Ovación | Estudiantes

Estudiantes espera la resolución por las sanciones y hay dudas sobre dónde deberá cumplirlas

Los incidentes ante Rosario Central dejaron expulsiones que deberán ser analizadas por AFA y todavía no está definido si las penas se cumplirán en la Liga Profesional o la Copa Argentina.

Ovación

Por Ovación

28 de septiembre 2026 · 17:11hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Estudiantes espera la resolución por las sanciones y hay dudas sobre dónde deberá cumplirlas

El cierre de la Supercopa Internacional entre Estudiantes y Rosario Central dejó algo más que la consagración del Canalla. Los incidentes protagonizados sobre el final del partido ahora deberán ser analizados por el Tribunal de Disciplina de la AFA, que determinará quiénes fueron informados y qué sanciones recibirán. El punto central estará en definir dónde deberán cumplirlas.

LEER MÁS: En un final escandaloso, Central venció a Estudiantes y se quedó con la Supercopa Internacional

Un reglamento que abre un interrogante

La situación tiene una particularidad que genera incertidumbre. La Supercopa Internacional se disputa a partido único, por lo que los reglamentos habituales no establecen con claridad qué sucede cuando un futbolista recibe una suspensión en un certamen de estas características.

El primer paso será conocer el informe elaborado por el árbitro Darío Herrera, ya que allí quedarán establecidos los jugadores que fueron informados después de los incidentes ocurridos durante el cierre del encuentro.

A partir de esa documentación, el Tribunal de Disciplina deberá determinar las sanciones correspondientes. El problema aparece al momento de establecer en qué competencia deberán hacerse efectivas.

Si las penas quedaran limitadas exclusivamente a la Supercopa Internacional, los futbolistas podrían encontrarse con una situación particular: al tratarse de un torneo que tiene una sola edición anual, la sanción podría quedar sin cumplimiento efectivo durante un período prolongado.

Además, las suspensiones tienen un plazo de prescripción. Por ese motivo, existe la posibilidad de que una sanción aplicada únicamente para este certamen pierda efecto antes de que el jugador vuelva a tener la posibilidad de disputar otra edición.

El antecedente que puede marcar el camino

Ante este escenario, una de las alternativas que aparece sobre la mesa es que las sanciones sean trasladadas a competencias de mayor continuidad. De esta manera, los futbolistas castigados podrían cumplirlas en partidos de la Liga Profesional o la Copa Argentina, según lo que determine el Tribunal.

No sería una decisión sin antecedentes. En enero de 2023 ocurrió una situación similar después de la final del Trofeo de Campeones entre Boca y Racing, cuando algunos futbolistas fueron expulsados durante el partido.

En aquella oportunidad, el Tribunal de Disciplina resolvió que las sanciones debían cumplirse en el torneo local, trasladando las penas a una competencia con continuidad durante la temporada.

Ahora habrá que esperar la resolución oficial para conocer qué criterio utilizará AFA con los protagonistas de los incidentes de la Supercopa Internacional. Estudiantes permanece atento, mientras la definición del Tribunal será clave para saber si los futbolistas involucrados estarán disponibles para los próximos compromisos o deberán comenzar a cumplir sus respectivas suspensiones.

Estudiantes
Noticias relacionadas
Enrique Sacco lanzó su candidatura a presidente de Independiente.

Enrique Sacco presentó su candidatura a la presidencia en Independiente

burkina faso llega con una victoria al amistoso ante argentina

Burkina Faso llega con una victoria al amistoso ante Argentina

vozinha hablo de su inesperada fama: ya no tengo privacidad

Vozinha habló de su inesperada fama: "Ya no tengo privacidad"

trungelliti suena con entrar al cuadro de beijing y argentina tendra fuerte presencia

Trungelliti sueña con entrar al cuadro de Beijing y Argentina tendrá fuerte presencia

Lo último

Enrique Sacco presentó su candidatura a la presidencia en Independiente

Enrique Sacco presentó su candidatura a la presidencia en Independiente

Las causas por quiebra en Santa Fe superaron el récord de la pandemia: se duplicaron en 2025 y ya suman 1.656 en 2026

Las causas por quiebra en Santa Fe superaron el récord de la pandemia: se duplicaron en 2025 y ya suman 1.656 en 2026

Terminaron los Juegos Suramericanos: Santa Fe, entre el legado deportivo y el desafío de darle un buen uso a las nuevas instalaciones

Terminaron los Juegos Suramericanos: Santa Fe, entre el legado deportivo y el desafío de darle un buen uso a las nuevas instalaciones

Último Momento
Enrique Sacco presentó su candidatura a la presidencia en Independiente

Enrique Sacco presentó su candidatura a la presidencia en Independiente

Las causas por quiebra en Santa Fe superaron el récord de la pandemia: se duplicaron en 2025 y ya suman 1.656 en 2026

Las causas por quiebra en Santa Fe superaron el récord de la pandemia: se duplicaron en 2025 y ya suman 1.656 en 2026

Terminaron los Juegos Suramericanos: Santa Fe, entre el legado deportivo y el desafío de darle un buen uso a las nuevas instalaciones

Terminaron los Juegos Suramericanos: Santa Fe, entre el legado deportivo y el desafío de darle un buen uso a las nuevas instalaciones

Una encuesta nacional encendió la pelea por 2027: quién lidera y qué dato complica a Milei

Una encuesta nacional encendió la pelea por 2027: quién lidera y qué dato complica a Milei

Burkina Faso llega con una victoria al amistoso ante Argentina

Burkina Faso llega con una victoria al amistoso ante Argentina

Ovación
Colón se encamina a cambiar de marca de indumentaria para 2027

Colón se encamina a cambiar de marca de indumentaria para 2027

La ruta hacia Primera: así se jugará el Reducido por el segundo ascenso

La ruta hacia Primera: así se jugará el Reducido por el segundo ascenso

La Selección Argentina retoma los entrenamientos y ya piensa en el amistoso ante Bolivia

La Selección Argentina retoma los entrenamientos y ya piensa en el amistoso ante Bolivia

Paredes se reunirá con Scaloni para definir su futuro en la Selección Argentina

Paredes se reunirá con Scaloni para definir su futuro en la Selección Argentina

Un partido del ascenso terminó con un futbolista detenido por un gesto racista

Un partido del ascenso terminó con un futbolista detenido por un gesto racista

Policiales
Arroyo Leyes: una camioneta chocó contra un árbol en la Ruta Provincial 1 y el conductor resultó ileso

Arroyo Leyes: una camioneta chocó contra un árbol en la Ruta Provincial 1 y el conductor resultó ileso

Monte Vera: cayó preso por lesiones y amenazas contra su mujer e incautaron armas

Monte Vera: cayó preso por lesiones y amenazas contra su mujer e incautaron armas

Secuestraron joyas robadas e investigan a un hombre por encubrimiento en Santa Fe

Secuestraron joyas robadas e investigan a un hombre por encubrimiento en Santa Fe

Escenario
Mario Platini presenta El arte de detener el tiempo en la Alianza Francesa de Santa Fe

Mario Platini presenta "El arte de detener el tiempo" en la Alianza Francesa de Santa Fe

Vanda Krai presenta Rescued Songs, un disco y libro que rescatan canciones y poemas de su historia

Vanda Krai presenta "Rescued Songs", un disco y libro que rescatan canciones y poemas de su historia

Semana del Cine Santafesino: cuándo es, dónde se realiza y toda la programación

Semana del Cine Santafesino: cuándo es, dónde se realiza y toda la programación

Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour Así Vivir

Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour "Así Vivir"

Solange se consagró ganadora de Gran Hermano 2026

Solange se consagró ganadora de Gran Hermano 2026