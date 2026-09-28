Estudiantes espera la resolución por las sanciones y hay dudas sobre dónde deberá cumplirlas

Los incidentes ante Rosario Central dejaron expulsiones que deberán ser analizadas por AFA y todavía no está definido si las penas se cumplirán en la Liga Profesional o la Copa Argentina.

El cierre de la Supercopa Internacional entre Estudiantes y Rosario Central dejó algo más que la consagración del Canalla. Los incidentes protagonizados sobre el final del partido ahora deberán ser analizados por el Tribunal de Disciplina de la AFA, que determinará quiénes fueron informados y qué sanciones recibirán. El punto central estará en definir dónde deberán cumplirlas.

Un reglamento que abre un interrogante

La situación tiene una particularidad que genera incertidumbre. La Supercopa Internacional se disputa a partido único, por lo que los reglamentos habituales no establecen con claridad qué sucede cuando un futbolista recibe una suspensión en un certamen de estas características.

El primer paso será conocer el informe elaborado por el árbitro Darío Herrera, ya que allí quedarán establecidos los jugadores que fueron informados después de los incidentes ocurridos durante el cierre del encuentro.

A partir de esa documentación, el Tribunal de Disciplina deberá determinar las sanciones correspondientes. El problema aparece al momento de establecer en qué competencia deberán hacerse efectivas.

Si las penas quedaran limitadas exclusivamente a la Supercopa Internacional, los futbolistas podrían encontrarse con una situación particular: al tratarse de un torneo que tiene una sola edición anual, la sanción podría quedar sin cumplimiento efectivo durante un período prolongado.

Además, las suspensiones tienen un plazo de prescripción. Por ese motivo, existe la posibilidad de que una sanción aplicada únicamente para este certamen pierda efecto antes de que el jugador vuelva a tener la posibilidad de disputar otra edición.

El antecedente que puede marcar el camino

Ante este escenario, una de las alternativas que aparece sobre la mesa es que las sanciones sean trasladadas a competencias de mayor continuidad. De esta manera, los futbolistas castigados podrían cumplirlas en partidos de la Liga Profesional o la Copa Argentina, según lo que determine el Tribunal.

No sería una decisión sin antecedentes. En enero de 2023 ocurrió una situación similar después de la final del Trofeo de Campeones entre Boca y Racing, cuando algunos futbolistas fueron expulsados durante el partido.

En aquella oportunidad, el Tribunal de Disciplina resolvió que las sanciones debían cumplirse en el torneo local, trasladando las penas a una competencia con continuidad durante la temporada.

Ahora habrá que esperar la resolución oficial para conocer qué criterio utilizará AFA con los protagonistas de los incidentes de la Supercopa Internacional. Estudiantes permanece atento, mientras la definición del Tribunal será clave para saber si los futbolistas involucrados estarán disponibles para los próximos compromisos o deberán comenzar a cumplir sus respectivas suspensiones.