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Trungelliti sueña con entrar al cuadro de Beijing y Argentina tendrá fuerte presencia

El santiagueño Marco Trungelliti quedó a un paso de meterse en el cuadro principal del ATP 500 de Beijing tras ganar su partido en la qualy

28 de septiembre 2026 · 18:48hs
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Trungelliti sueña con entrar al cuadro de Beijing y Argentina tendrá fuerte presencia

Marco Trungelliti quedó a un paso de meterse en el cuadro principal del ATP 500 de Beijing. El santiagueño superó un duro estreno en la clasificación y ahora afrontará el partido que puede abrirle las puertas de uno de los torneos más importantes de la gira asiática.

El argentino tuvo que trabajar a fondo para dejar en el camino a Martin Landaluce. El español, ubicado por encima de Trungelliti en el ranking, le presentó batalla durante más de dos horas, pero el santiagueño terminó imponiéndose por 6-1, 6-7 (9) y 7-6 (2).

Actualmente en el puesto 88 del mundo, Trungelliti consiguió así una victoria ante el número 73 y quedó a solamente un triunfo de ingresar por primera vez al cuadro principal del torneo chino.

El último obstáculo será Alex Molcan. El eslovaco avanzó tras vencer al checo Vit Kopriva y será el rival del argentino por uno de los cuatro lugares disponibles que otorga la qualy.

La chance llega en un momento especial para Trungelliti. El santiagueño atraviesa una temporada que le permitió regresar al Top 100 y además disputó la final del ATP de Marrakech. Ahora buscará agregar otro capítulo a su año con una primera participación en el cuadro principal de Beijing.

Cinco argentinos ya tienen lugar asegurado en Beijing

Mientras Trungelliti intenta completar el camino desde la clasificación, Argentina ya tiene cinco representantes confirmados en el cuadro principal.

Francisco Cerúndolo, 22° del ranking mundial, debutará ante un jugador surgido de la qualy. Si consigue avanzar, podría encontrarse con el ganador del partido entre Alexander Bublik y Jakub Mensik.

Para Mariano Navone habrá un estreno exigente: se enfrentará con el australiano Alex de Miñaur, actual número 10 del mundo. En segunda ronda, el vencedor se cruzará con Ignacio Buse o Quentin Halys.

Otro de los argentinos será Thiago Tirante, quien tendrá como primer rival al alemán Jan-Lennard Struff. Si supera ese compromiso, podría aparecer en su camino Daniil Medvedev, sexto preclasificado, o un tenista proveniente de la clasificación.

Por su parte, Juan Manuel Cerúndolo debutará frente al chino Bu Yunchaokete y tendrá la posibilidad de encontrarse con una figura de enorme peso en la siguiente instancia: Novak Djokovic, quien comenzará su participación ante el portugués Nuno Borges.

Finalmente, Sebastián Báez jugará contra el local Juncheng Shang. En caso de avanzar, el argentino podría tener enfrente al alemán Alexander Zverev o al británico Cameron Norrie.

Así, el ATP 500 de Beijing tendrá una presencia argentina numerosa. Cinco jugadores ya tienen su lugar asegurado y Trungelliti buscará convertirse en el sexto, aunque para conseguirlo todavía deberá superar un último examen en la clasificación.

Beijing Marco Trungelliti Francisco Cerúndolo
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