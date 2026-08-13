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Walter Bou deja Lanús y continuará su carrera en el fútbol chileno

El delantero acordó su salida del Granate y jugará en O'Higgins hasta diciembre de 2026. Será cedido sin cargo y sin una opción para comprar su pase.

Ovación

Por Ovación

13 de agosto 2026 · 19:03hs
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Walter Bou deja Lanús y continuará su carrera en el fútbol chileno

Walter Bou no continuará en Lanús durante los próximos meses. El atacante de 32 años fue cedido a O'Higgins de Chile hasta diciembre de 2026, en una operación sin cargo y sin opción de compra. La salida se concretó luego de que perdiera protagonismo en el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino, que sumó nuevas alternativas para el ataque.

Una salida en busca de continuidad

La llegada de nuevos delanteros modificó el escenario para Bou dentro del plantel. El colombiano Yoshan Valois y el paraguayo Allan Wlk se incorporaron como opciones para la ofensiva y el entrerriano quedó relegado en la consideración del entrenador.

En el segundo semestre, su participación fue prácticamente nula: solamente disputó 20 minutos en la derrota frente a Unión. Ante ese panorama, la posibilidad de emigrar apareció como una alternativa para recuperar ritmo de competencia y volver a sentirse importante dentro de un equipo.

El vínculo de Bou con Lanús continúa vigente hasta diciembre de 2027, por lo que su paso por O'Higgins será temporal. El objetivo del delantero será sumar minutos durante su estadía en Chile y regresar con mayores posibilidades de volver a ganarse un lugar en el conjunto del Sur.

No será su primera experiencia en el fútbol trasandino. En 2019, Bou defendió la camiseta de Unión La Calera, por lo que tendrá una nueva oportunidad de jugar en Chile.

Un ciclo con títulos y goles en Lanús

Bou arribó al Granate en enero de 2024, luego de su paso por Vélez. Durante su etapa en Lanús acumuló 108 partidos, convirtió 28 goles y entregó ocho asistencias.

Uno de los momentos más destacados de su ciclo fue el espectacular gol de chilena que marcó ante Tigre en agosto de 2024, tanto que le permitió ser nominado al Premio Puskás. Además, el delantero fue parte de un período exitoso para el club y consiguió dos títulos internacionales.

Bou levantó la Copa Sudamericana 2025 y la Recopa Sudamericana 2026 con Lanús, dejando una marca importante pese a que en los últimos meses había perdido protagonismo.

Ahora comenzará una nueva etapa en O'Higgins. Allí buscará recuperar continuidad, volver a sentirse protagonista y llegar con otro ritmo competitivo al momento de regresar a Lanús, donde todavía tiene contrato por más de un año.

Lanús Walter Bou O'Higgins
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