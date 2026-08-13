El Tribunal de Disciplina de la AFA confirmó las sanciones tras la última fecha del Clausura

El Tribunal de Disciplina confirmó tres fechas para Maravilla Martínez y dejó a Orlando Gill suspendido de manera provisoria tras los incidentes de la fecha.

El Tribunal de Disciplina de la AFA publicó este jueves las resoluciones correspondientes a los incidentes registrados en la última jornada del Torneo Clausura 2026. Entre los principales castigados aparecen Adrián Maravilla Martínez, de Racing, quien recibió tres fechas de suspensión, y Orlando Gill, arquero de San Lorenzo, cuya sanción quedó momentáneamente pendiente.

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Tres partidos para el delantero de Racing

Maravilla Martínez recibió una sanción de tres encuentros luego de la expulsión que sufrió frente a Argentinos Juniors. El atacante fue informado por el golpe que le aplicó a Kevin Gutiérrez durante el partido disputado el domingo en La Paternal, donde la Academia cayó por 2-1.

El Tribunal aplicó el artículo 13 1.e del Código Disciplinario y determinó que el delantero deberá cumplir tres jornadas fuera de las canchas. La resolución representa un inconveniente importante para Juan Pablo Vojvoda, especialmente porque Racing tiene por delante el clásico frente a Boca.

La ausencia del goleador obligará al entrenador a buscar una alternativa para el ataque durante los próximos compromisos. Martínez no solamente se perderá el clásico, sino también los siguientes dos partidos correspondientes al campeonato.

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Gill todavía espera la resolución definitiva

En San Lorenzo, la situación de Orlando Gill es diferente. El arquero fue expulsado durante el clásico ante Huracán luego de protagonizar un encontronazo con Lucas Blondel después del primer gol del Globo.

Por el momento, el Tribunal decidió suspenderlo de manera provisional y le otorgó la posibilidad de presentar su descargo por escrito dentro del período establecido. Por esa razón, todavía no existe una cantidad definitiva de fechas de sanción para el arquero paraguayo.

Mientras espera la resolución, Néstor Gorosito deberá continuar utilizando a José Devecchi bajo los tres palos. El arquero, que ya tuvo participación en el último encuentro, aparece como la alternativa para ocupar el puesto al menos durante el próximo compromiso.

EXPULSADO ORLANDO GILL EN EL CLÁSICO: el arquero de San Lorenzo le metió un cabezazo a Blondel durante la pelea de los jugadores y se ganó la tarjeta roja.



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El resto de los sancionados

Entre las demás resoluciones correspondientes a la Primera División, Matías Ballini, entrenador de Gimnasia de Mendoza, recibió una fecha de suspensión o una multa económica de 1.050.000 pesos.

También fueron sancionados Santiago Longo y Guillermo Sánchez, ambos jugadores de Belgrano, quienes deberán cumplir una jornada de suspensión. Jerónimo Russo, de Newell's, recibió el mismo castigo.

En la Primera Nacional, en tanto, hubo una modificación importante para Enzo Pérez. El Tribunal redujo la sanción original de tres partidos que había recibido por su reacción durante el encuentro ante Deportivo Maipú.

La nueva resolución dio por cumplida la pena, por lo que el mediocampista quedó habilitado para disputar el clásico mendocino frente a Godoy Cruz.