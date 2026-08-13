Se presentó en el puerto local la gran final del Apertura José Luis Burtovoy

Colón de San Justo y La Perla del Oeste jugarán este viernes desde las 21 en el estadio 15 de Abril de Unión la final del Polaca Burtovoy, y por eso fue lanzado oficialmente en un gran clima de camaradería.

Tal como estaba previsto se realizó este mediodía en Winsock Sport & Music del puerto de Santa Fe, la presentación oficial de la gran final que afrontarán La Perla del Oeste y Colón de San Justo este viernes 14 de agosto a partir de las 21, en el estadio 15 de abril del Club Atlético Unión con el arbitraje de Carlos Córdoba. En una acertada decisión, la Liga Santafesina dio a conocer detalles de lo que será el choque desempate del Torneo Apertura de Primera A José Luis Burtovoy.

Se lanzó la gran final del Apertura liguista

La presentación oficial del choque entre el Conquistador y el Azulgrana se llevó a cabo en el museo-bar Winsock, el cual está situado en el puerto de Santa Fe, y fue encabezado por el presidente de la Liga Santafesina de Fútbol, Leandro Birollo; el senador provincial Rodrigo Borla; el intendente de Recreo, Omar Colombo; el presidente de La Perla del Oeste, Pablo Cerutti; el vicepresidente de Colón de San Justo, José Luis Repetto.

También se encontraban presentes dirigentes de la Liga Santafesina de Fútbol, del Club Atlético Unión; Gustavo Rossi, el líder de la Dirección de Arbitraje, también de varios de los clubes santafesinos, con dirigentes y jugadores; y los goleadores Fernando Márquez y Mauricio Osurak; y el entrenador de La Perla del Oeste, Andrés Formento. En un clima amable y distendido, donde primó la camaradería, se vivió un grato momento, en el cual se da en la antesala del choque del gran cotejo entre La Perla del Oeste y Colón de San Justo que irán en busca del Apertura 2026.

"Quiero agradecer el acompañamiento que hemos tenido de la gente de Colón de San Justo, que se han hecho 100 kilómetros, al senador Rodrigo Borla, que siempre está apoyando y trabajando para que todo salga bien. A Omar Colombo, el intendente de Recreo, y a todos los jugadores y dirigentes de los dos equipos. Agradecer a la familia Borla por ser los dueños de casa, por darnos la posibilidad de hacer la presentación en este lugar tan futbolero. A los presidentes y jugadores de los dos clubes, que siente que esta final tiene un verdadero significado, y que si bien hay dos protagonistas, es una gran final para toda nuestra liga" comenzó señalando Leandro Birollo.

Las autoridades de la Liga Santafesina junto a los dirigentes y jugadores de la entidad Azulgrana y el Conquistador. Gentileza Fútbol de Santa Fe

El presidente de la Liga Santafesina sostuvo que "quiero destacar la predisposición de Unión, por abrirnos las puertas para jugar la final del Apertura. En la semana previa a la última fecha nos hablamos con Luis Sphan, y fue allí que mostró una predisposición muy grande para jugar la final en el club Unión. Había grandes posibilidades de hacerlo en el 15 de abril. Por eso agradezco a toda la institución de Unión, por abrirnos las puertas, a toda la subcomisión de fútbol, al gerente Gustavo Recce, porque nos facilitó mucho todo. No es sencillo ensamblar todo lo nuestro con un estadio profesional. También a Fernando Peverengo, que con la gente de seguridad mostraron una gran predisposición".

Andrés Formento, DT, de La Perla, señaló que "la verdad es que estamos muy contento por el presente y la actualidad del equipo, creo que llegamos muy bien, con muchas ganas, los chicos durante todo el torneo hicieron una gran campaña. Como le dijimos a los jugadores, pase lo que pase en la final, nada va a empañar el buen desempeño que han tenido en esta primera parte del año liguista. Lo mismo para Colón de San Justo. Después, hay que disfrutar, más allá que son partidos especiales hay que estar tranquilos".

El responsable técnico del elenco de Recreo comentó que "Sabemos que vamos a jugar un escenario hermoso, donde todo jugador de liga quisiera estar. O aquellos que no tuvieron la posibilidad de ser profesionales, soñaron con alguna vez, poder pisar un campo de juego de esa magnitud. Así que felicito a la gente de la Liga, a Leandro, por la gestión, porque le da una identidad y un privilegio a esta final muy importante, porque impulsa a que los clubes se exijan".

Leandro Birollo, presidente de la Liga Santafesina, destacó la predisposición de Luis Sphan y Unión para jugar en el 15 de Abril. Gentileza Fútbol de Santa Fe

Maximiliano Osurak, delantero y goleador del torneo, y de Colón de San Justo, subrayó que "es una final muy linda, por eso quiero destacar la gestión de Leandro, para que podamos jugar ese partido en Unión. Creo que va a ser un lindo partido, con el objetivo de que se pueda disfrutar tanto adentro como afuera del campo de juego. Estamos tranquilos, y disfrutando este momento. Hemos tenido una semana muy linda de entrenamiento, y disfrutando de esto lindo que tiene el fútbol".

A su turno, Fernando "Cuqui" Márquez, el gran delantero de La Perla manifestó que "estamos como ellos tratando de disfrutar este momento. En los últimos años por ahí cuesta competir contra chicos quince años más chicos que uno, los años pasan, y el físico también necesita un descanso. Es muy satisfactorio poder estar en esta instancia, con un club muy lindo como lo es La Perla. Una institución muy familiar, con la cual me encariñé muchísimo por todo lo que transmite su gente, y las personas que la componen. También estamos tratando de disfrutar el partido de mañana, por el escenario, y por la gestión que ha tenido la gente de la Liga Santafesina. Esperemos que sea una fiesta".

El presidente de La Perla del Oeste, Pablo Cerutti, resaltó que "esperemos que sea una jornada de fiesta para el fútbol de la Liga Santafesina. En principio lo tomamos con mucha alegría el llegar a esta definición del torneo, sobre todo en las condiciones deportivas que llegamos a esta instancia. Estamos muy contentos, muy ansiosos, y deseándole lo mejor a la gente de Colón de San Justo, a nuestro plantel, y a Leandro, por hacernos parte de esta fiesta, y a Unión por abrirnos las puertas".

El vicepresidente de Colón de San Justo, la Tola José Luis Repetto, expresó que "siempre he estado ligado a esta institución, desde los cuatro años, en las diferentes funciones. Estamos muy felices de vivir esta gran fiesta nuevamente. Primero quiero felicitar a nuestra entidad madre, representada por su presidente y vicepresidente, y el resto de la comisión, por la forma en que nos hace vivir este final de campeonato. Realmente es el sueño que todos tienen de llegar a jugar al mítico 15 de abril, como en su oportunidad lo hicimos al Cementerio de Elefantes, creo que es un lujo que nos damos desde el fútbol amateur. Valoramos el esfuerzo y la idea de la Liga de jugar la final, y a Unión para jugar este partido".