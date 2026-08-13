Cristiano Ronaldo ya piensa en el desafío de los 1000 goles

Cristiano Ronaldo regresó a los entrenamientos de Al-Nassr con una nueva imagen y ya se prepara para otra temporada. Está a 24 goles de llegar a los 1000.

Cristiano Ronaldo volvió a ponerse en marcha. Después de su participación en el Mundial 2026, el delantero portugués se reincorporó a los entrenamientos de Al-Nassr con un cambio de imagen y la mirada puesta en un objetivo histórico. A los 41 años, comenzará una nueva temporada con la posibilidad concreta de alcanzar los 1000 goles profesionales.

El atacante se presentó en los entrenamientos con un renovado estilo de cabello y rápidamente llamó la atención. Más allá de la novedad estética, Ronaldo ya trabaja junto a sus compañeros para llegar en las mejores condiciones al inicio de la temporada 2026/27.

El equipo saudí tendrá a Ange Postecoglou como entrenador. El australiano asumió durante este mercado de pases tras la salida de Jorge Jesús, quien posteriormente tomó el mando de la Selección de Portugal.

Ronaldo llegará al nuevo curso con el desafío de mantener la vigencia que mostró durante los últimos años. Su rendimiento con Al-Nassr le permitió convertirse en una pieza determinante del conjunto árabe y sostener un registro goleador destacado pese al paso del tiempo.

A 24 goles de una marca histórica

El gran objetivo personal de Ronaldo será alcanzar los 1000 tantos oficiales durante la temporada. Actualmente acumula 976 goles, por lo que necesita apenas 24 conquistas para llegar a una cifra que marcaría otro capítulo en su extensa carrera.

El portugués viene de sumar tres goles durante el Mundial 2026 y amplió todavía más su registro histórico. En Al-Nassr, además, sus números son contundentes: convirtió 123 veces en 142 partidos desde su llegada al fútbol saudí.

Con esos antecedentes, la posibilidad de alcanzar las cuatro cifras durante el próximo ciclo aparece como un objetivo concreto. Ronaldo ya comenzó la preparación y tendrá toda una temporada por delante para intentar conseguir una de las marcas más importantes de su carrera.