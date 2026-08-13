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Haaland sumó cuatro récords Guinness y volvió a quedar en la historia

Haaland fue distinguido por sus impresionantes números con Manchester City y Noruega. Además, será una de las figuras de la próxima edición del libro Guinness.

Ovación

Por Ovación

13 de agosto 2026 · 19:46hs
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Haaland sumó cuatro récords Guinness y volvió a quedar en la historia

Erling Haaland volvió a recibir un reconocimiento por su capacidad goleadora. El atacante de Manchester City fue distinguido con cuatro certificados de Guinness World Records por diferentes marcas que consiguió durante su carrera. Entre ellas se encuentran sus registros en la Premier League, la Champions y la Nations League, además de una marca alcanzada con el conjunto inglés.

Una marca histórica en la Premier League

Uno de los reconocimientos está relacionado con la velocidad con la que Haaland llegó a los 100 goles en la máxima categoría del fútbol inglés. El noruego necesitó apenas 111 partidos desde su debut con Manchester City para alcanzar esa cifra.

El delantero consiguió la marca el 2 de diciembre de 2025, cuando convirtió de penal frente a Fulham. De esa manera, superó a todos los futbolistas que habían llegado anteriormente al centenar de tantos en la competición.

Haaland también fue premiado por su extraordinario comienzo en Inglaterra. Durante su primera temporada en la Premier League marcó 36 goles en 38 encuentros, una cifra que le permitió establecer un nuevo registro para un debutante.

El atacante dejó atrás los 32 tantos que Mohamed Salah había convertido en la campaña 2017/18 y también superó las marcas de Andy Cole y Alan Shearer, quienes habían anotado 34 goles en sus respectivas primeras temporadas.

También hizo historia con Noruega y en Europa

La producción de Haaland no se limita a Manchester City. Con la camiseta de Noruega acumula 55 goles en 62 partidos y también consiguió convertirse en el máximo goleador histórico de la Nations League.

El delantero suma 19 conquistas en esa competición, cuatro más que el jugador que aparece inmediatamente detrás suyo en la clasificación. Los tantos fueron marcados entre septiembre de 2020 y noviembre de 2024.

El cuarto reconocimiento corresponde a una actuación memorable en la Champions League. El 14 de marzo de 2023, Haaland marcó cinco goles ante RB Leipzig y se convirtió en uno de los pocos futbolistas capaces de alcanzar esa cifra en un mismo partido del torneo. Con aquella actuación igualó el registro conseguido previamente por Lionel Messi con Barcelona ante Bayer Leverkusen en 2012 y por Luiz Adriano.

Haaland
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