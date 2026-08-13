Día del Niño: las jugueterías santafesinas esperan un impulso en las ventas con un ticket promedio desde los $20.000

A pocos días de la celebración del domingo 16 de agosto, el sector mantiene expectativas moderadas y aguarda el mayor movimiento entre viernes y sábado . Desde Juguetería Pizzico señalaron que el ticket promedio ronda entre $20.000 y $25.000. Las promociones bancarias y la variedad de precios aparecen como claves para estimular las compras.

Día del Niño: Las jugueterías santafesinas esperan un impulso en las ventas con un ticket promedio de $35.000.

Las jugueterías de la ciudad de Santa Fe se preparan para afrontar una de las fechas comerciales más importantes del calendario y mantienen expectativas moderadas de cara al Día del Niño , que se celebrará el próximo domingo 16 de agosto.

El sector espera que el movimiento comercial se intensifique durante los próximos días, especialmente entre el viernes y el sábado, cuando se concentra buena parte de las compras. En ese escenario, las promociones bancarias, los descuentos y las cuotas sin interés aparecen como herramientas centrales para que las familias puedan sostener sus presupuestos en un contexto de consumo más cuidado .

Desde Juguetería Pizzico, Gustavo Pizzico explicó que las ventas se encuentran dentro de las previsiones del sector, aunque todavía por debajo de la evolución de los precios.

“Las expectativas de ventas son expectativas moderadas. Esperamos el pico más alto el día sábado, comenzando mañana jueves”, señaló en diálogo con UNO Santa Fe.

Una mirada similar aportó Ignacio Galuccio, de Juguetería Chulipop, quien destacó que el comercio se encuentra preparado para recibir una mayor demanda durante los próximos días.

“Las expectativas, estamos intactos esperando a que la gente prepare esta semana para festejar el Día del Niño el domingo 16”, sostuvo.

El empresario remarcó que los comercios cuentan con una amplia variedad de productos, ofertas y novedades, además de promociones bancarias que pueden ser determinantes para concretar las compras.

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El ticket promedio: entre $20.000 y $35.000

Uno de los principales indicadores para medir el comportamiento de los consumidores es el ticket promedio, aunque el valor varía según el comercio y la estrategia de precios.

Desde Pizzico señalaron que actualmente se ubica entre $20.000 y $25.000 por compra.

“Al momento el ticket promedio ronda más o menos entre los 20 y 25 mil pesos aproximadamente”, precisó Gustavo Pizzico.

En tanto, Ignacio Galuccio ubicó el promedio de compra de su comercio en torno a los $35.000.

“Hay juguetes muy lindos y de buena calidad, con publicidad y licencia, que pueden arrancar entre los 15, 20 mil pesos. Pero un ticket promedio hoy anda en unos 35 mil pesos”, explicó.

Jose Busiemi

Los valores pueden escalar considerablemente dependiendo del producto elegido. Galuccio señaló que algunas muñecas Barbie y juguetes de Paw Patrol pueden alcanzar los $60.000 o $70.000.

En Pizzico, en cambio, la estrategia apunta a ofrecer alternativas para distintos presupuestos. La firma trabaja con productos clásicos como autos a radiocontrol, muñecas, triciclos y pelotas, con opciones que van desde $5.000, $7.000 y $8.000 hasta $12.000, $15.000 y $20.000.

“Logramos mayor cantidad de ventas pero por un ticket más bajo. Es un poco lo que estamos intentando hacer para paliar también el bolsillo de la gente, que es lo que más dolorido está en estos tiempos”, sostuvo Pizzico.

Promociones bancarias: una herramienta clave

Las promociones con tarjetas de crédito aparecen como uno de los principales incentivos para el tramo final de la campaña.

Galuccio destacó que las familias aprovechan estos beneficios para obtener descuentos y, especialmente, extender los pagos. “Estamos esperándolos con un montón de surtido, con un montón de ofertas, con un montón de novedades y sobre todo promociones bancarias, que son las que aprovecha la gente en este tiempo para ganarse algún descuentito o estirar su presupuesto utilizando las cuotas que nos dan los bancos”, explicó.

El referente de Chulipop también marcó una diferencia respecto de la estrategia utilizada el año pasado.

“El año pasado, a mi entender, fue una propuesta más inteligente de los bancos de darle el premio de su descuento y la cantidad de cuotas la semana anterior al Día del Niño. Hoy los tres, cuatro bancos más potentes han decidido esperar hasta el último momento”, señaló.

Desde Pizzico también destacaron el impacto que pueden tener las promociones de las entidades con mayor cantidad de clientes en Santa Fe.

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Las promociones de Juguetería Pizzico

Entre los beneficios anunciados por Pizzico para los días previos al Día del Niño se encuentran:

Banco Macro: este viernes 7 de agosto, 25% de reintegro y 12 cuotas sin interés .

Banco Nación: desde el lunes 10 hasta el domingo 16 de agosto, 25% de ahorro y 9 cuotas sin interés .

Banco Santa Fe: del jueves 13 al domingo 16 de agosto, 30% de ahorro y 6 cuotas sin interés.

Un consumo más cuidado

Más allá de las expectativas por el Día del Niño, desde el sector reconocen que el consumo atraviesa un momento complejo.

Pizzico señaló que las ventas están por encima del año pasado en términos nominales, pero no alcanzan el ritmo de crecimiento de la inflación. “Estamos por encima del año pasado, pero no alcanzamos el pico de inflación, el monto de inflación que se viene haciendo de un año a otro”, explicó.

Y agregó: “Entendemos que el comercio en general y el juguete en particular está atravesando por una situación recesiva en el consumo”.

Jose Busiemi

El empresario también mencionó como un factor de largo plazo la disminución de la tasa de natalidad, que impacta progresivamente sobre el mercado de juguetes.

Frente a este escenario, las jugueterías buscan ofrecer mayor variedad de precios y promociones, con el objetivo de captar compras aun cuando el presupuesto familiar sea más limitado.

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Qué juguetes buscan los chicos

Las tendencias también cambiaron. Actualmente, según los comerciantes, no existe un único juguete que concentre toda la demanda. “Hoy, al haber tantas opciones de publicidad, tanto por redes como por televisión, se ha atomizado un poco el juguete de moda, el juguete viral”, explicó Galuccio.

Entre los productos que mencionó aparecen los juguetes “apretables”, los squishies, personajes de películas y diferentes productos que se vuelven virales en redes sociales.

Pizzico, por su parte, señaló que actualmente conviven propuestas vinculadas con Toy Story, Spider-Man y Rainbow Corn, una línea de productos en la que el propio proceso de apertura forma parte de la experiencia de juego.

También existe una marcada segmentación según los intereses de cada niño: juguetes deportivos, creativos, de construcción, tecnológicos, coleccionables y productos vinculados con personajes.

La Selección Argentina y los juguetes con licencia AFA

El fenómeno de la Selección Argentina también continúa presente en las jugueterías santafesinas.

Galuccio destacó especialmente el impacto que tuvo la reciente euforia futbolística entre los niños más pequeños. “Hay un coletazo todavía ahí, sobre todo en los más chiquititos que vieron por primera vez, se asomaron a esa euforia que tenemos los grandes y los adolescentes de vibrar por los colores argentinos”, señaló.

Lionel Messi aparece como una de las principales figuras de referencia, acompañado por jugadores como Julián Álvarez y Lisandro Martínez. Ese fenómeno también se trasladó a los productos con licencia oficial de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

“Los importadores y los fabricantes han apostado este año a muchos artículos de promoción con licencia AFA oficial, y hay un montón de cosas”, explicó Galuccio.

La oferta incluye juegos de recorrido, productos para jugar al aire libre, pelotas y artículos vinculados con el entrenamiento y el fútbol.

En Pizzico, por ejemplo, se ofrecen kits de entrenamiento AFA desde $12.999, arcos de entrenamiento por unos $16.000 y pelotas desde $9.000, ampliando las alternativas para quienes buscan regalos vinculados con la Selección sin necesariamente realizar un gasto elevado.

También crece el mercado de juegos y productos para adultos

El mercado de las jugueterías también amplió su público. Además de los regalos tradicionales para niños, creció la demanda de juegos de mesa, cartas, kits para jóvenes adultos y productos de colección.

Pizzico explicó que los juegos de cartas tienen una fuerte demanda entre personas de aproximadamente 25 a 50 años, mientras que los juegos de mesa consolidaron el crecimiento que comenzó durante la pandemia. “Hoy las jugueterías ya son, aparte, ludotecas”, resumió.

También existe una categoría cada vez más importante de productos destinados a jóvenes adultos y coleccionistas, impulsada por series, películas y fenómenos virales.

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Juguetes y tecnología: más convivencia que competencia

Las pantallas representan otro de los desafíos para el sector, aunque desde Pizzico consideran que el juguete físico no necesariamente debe competir directamente con la tecnología.

“No creo que se tenga que competir, sino que se tiene que convivir más que competir”, sostuvo Pizzico.

En ese sentido, destacó al juguete como una herramienta de exploración, aprendizaje y desarrollo, mientras que las propias series y contenidos digitales también terminan generando nuevas oportunidades comerciales a partir de los personajes y productos que se vuelven tendencia.

Horarios extendidos para acompañar la demanda

Con el tramo final de la previa al Día del Niño, las jugueterías santafesinas reforzaron sus horarios de atención para facilitar las compras de las familias.

Desde Pizzico informaron que hasta el sábado 15 de agosto, las sucursales de Aristóbulo del Valle y Peatonal San Martín atenderán en horario corrido. En tanto, el local ubicado en el Shopping La Ribera extenderá su atención hasta las 21, con el objetivo de acompañar el incremento de la demanda durante los días previos a la celebración.

En Chulipop, Ignacio Galuccio también confirmó un esquema especial de atención durante la semana, de 9 a 20 en horario corrido hasta el sábado. Además, el comercio abrirá sus puertas el domingo por la mañana para las compras de último momento.

“El domingo vamos a estar a la mañana para ese padre, abuelo, tío, padrino que se quedó dormido, y lo vamos a esperar de 10 a 13 horas”, señaló Galuccio.

Con tickets promedio que oscilan entre $20.000 y $35.000, opciones desde los $5.000, productos que pueden superar los $60.000 y promociones bancarias de hasta 30% de ahorro y 12 cuotas sin interés, el sector espera que el movimiento comercial se intensifique en los días previos al domingo 16.

La expectativa, de todos modos, continúa siendo moderada, en un contexto de consumo cuidado en el que las familias comparan precios, buscan promociones y priorizan alternativas que permitan ajustar el gasto sin resignar el regalo para los más chicos.