Wimbledon: Trungelliti luchó pero se quedó en la puerta de un triunfo histórico

El santiagueño cayó en cuatro ajustados sets ante el estadounidense Martin Damm en su regreso al cuadro principal del Grand Slam británico. Más temprano, Camilo Ugo Carabelli abandonó por lesión cuando tenía el partido encaminado.

Marco Trungelliti estuvo muy cerca de escribir una de las páginas más importantes de su carrera en Wimbledon. A los 36 años y atravesando el mejor ranking ATP de su trayectoria, el tenista santiagueño peleó durante casi cuatro horas, pero terminó cayendo en su debut frente al estadounidense Martin Damm por 7-6 (7-5), 6-7 (5-7), 7-6 (7-2) y 7-6 (7-5), en un intenso encuentro que se extendió por 3 horas y 47 minutos.

Ubicado en el puesto 94 del ranking mundial, Trungelliti regresó al cuadro principal del Grand Slam sobre césped luego de cinco años, tras su participación en 2021, cuando había quedado eliminado en la primera ronda frente al francés Benjamin Bonzi.

Una batalla definida por detalles para Trungelliti en Wimbledon

El santiagueño estuvo a la altura durante todo el partido y obligó a Damm, de 22 años y número 106 del mundo, a definir tres sets en tie break.

Incluso, en el tercer parcial dispuso de una buena oportunidad para inclinar el encuentro a su favor. Sin embargo, cuando el marcador estaba igualado 4-4 cedió su servicio y luego no pudo sostener el desempate, en el que el estadounidense logró quebrarle el saque en tres oportunidades para tomar ventaja.

Más allá de la derrota, Trungelliti dejó una muy buena imagen en su regreso al césped londinense, mostrando un nivel competitivo frente a un rival más joven y en ascenso.

Ugo Carabelli, eliminado por lesión

La jornada tampoco comenzó de la mejor manera para el tenis argentino. Camilo Ugo Carabelli se retiró por una lesión en el tobillo izquierdo cuando parecía tener controlado su partido frente al español Daniel Mérida.

El argentino había ganado con autoridad los dos primeros sets por 6-4 y 6-3, pero el español reaccionó al quedarse con el tercero por 6-2. Ya en el cuarto parcial, con Mérida arriba 3-0, el porteño decidió abandonar debido a una molestia física originada por una fuerte caída sufrida durante el segundo set.

Así, el tenis argentino tuvo un estreno esquivo en Wimbledon, con la dolorosa eliminación de Trungelliti tras una batalla de casi cuatro horas y el retiro de Ugo Carabelli cuando estaba muy cerca de avanzar a la siguiente ronda.