Uno Santa Fe | Ovación | Turismo Carretera

Ya se palpita la definición del Turismo Carretera en La Plata

El Turismo Carretera afrontará este fin de semana la última fecha de su calendario en el autódromo Roberto Mouras de la ciudad de La Plata

Ovación

Por Ovación

5 de diciembre 2025 · 09:56hs
El próximo fin de semana el Turismo Carretera cerrará la temporada 2025 en el autódromo Roberto Mouras de La Plata.

El próximo fin de semana el Turismo Carretera cerrará la temporada 2025 en el autódromo Roberto Mouras de La Plata.

El autódromo Roberto Mouras de la ciudad de La Plata recibirá al Turismo Carretera. Será este sábado 6 y domingo 7 de diciembre y de este modo se cerrará la temporada 2025. Con chances de quedarse con la Copa de Oro llegan cuatro pilotos.Ellos son: Agustín Canapino, Santiago Mangoni, Matías Rossi y Marcos Landa. Los tres últimos están obligados a ganar ya que es obligatorio para poder salir campeón. En el circuito platense además del TC, estarán el TC Pista, la Fórmula 2 y la Copa Bora.

El TC giró por las calles de La Plata

El Turismo Carretera ya piensa en la última fecha del calendario. En la previa del Gran Premio Coronación, Los TC de Agustín Canapino, Gastón Mazzacane, Andrés Jakos, Martín Vázquez y Nicolás Moscardini (TC Pista) giraron por Plaza Moreno, frente a la Municipalidad de La Plata.

Mucha gente se acercó a ver los autos de Nueva Generación y también los clásicos, porque Canapino, con su Chevy campeona 2010, Mazzacane con la Coupe que utilizó Juan Manuel Bordeu, Martín Vázquez con su Dodge Challenger, Jakos con su Toyota Camry, y Moscardini, que manejó el Ford con el que Juan Manuel Silva salió campeón en 2005, estuvieron presentes en las calles platenses, con el fiel público teceísta que acompaña siempre.

Un hermoso momento se vivió este mediodía en la ciudad platense, que espera por la sexta definición de campeonato en el Autódromo Roberto Mouras. Un recuerdo que quedará en la memoria de todos los presentes, que disfrutaron del TC en las calles.

De esta manera, el TC completó con el primero de sus dos giros que tiene para este Gran Premio Coronación. En la presente jornada de viernes la actividad comenzará en la estación de servicio Shell, ubicada en Ruta 2 km 63 y finalizará en el ingreso al Autódromo Roberto Mouras. Allí, se inaugurará la Capilla que se construyó en la zona de boxes. La misma llevará el nombre de La Sagrada Familia.

image
El Turismo Carretera realiz&oacute; una exhibici&oacute;n en La Plata con autos emblem&aacute;ticos.

El Turismo Carretera realizó una exhibición en La Plata con autos emblemáticos.

“La ciudad esta muy feliz de recibir a toda la familia del automovilismo y de recibir grandes ídolos, es un honor. El TC es familia, es pasión sana, es uno de los pilares más importantes de la provincia de Buenos Aires. Una actividad muy popular, querida. La ciudad agradecida que el TC se haga acá”, comentó el intendente Julio Alak.

La máxima autoridad de la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires, recibió en su despacho de la Municipalidad a Gastón Mazzacane, vicepresidente de ACTC, y los pilotos: Agustín Canapino, Nicolas Impiombato, Andrés Jakos y Nicolás Moscardini y allí les entregó la distinción de interés municipal la final de Turismo Carretera y TC Pista que se desarrollará este fin de semana en el autódromo Roberto Mouras.

Cronograma de actividades del TC en La Plata

-Sábado 6 de diciembre

11:05 a 11:25 1° Entrenamiento (Grupo B) 20 Min.

11:30 a 11:50 1° Entrenamiento (Grupo A) 20 Min.

13:20 a 13:50 2° Entrenamiento (Grupo B) 30 Min.

13:55 a 14:25 2° Entrenamiento (Grupo A) 30 Min.

16:03 a 16:11 Clasificación 3* Cuarto 8 Min.

16:16 a 16:24 Clasificación 4* Cuarto 8 Min.

16:29 a 16:37 Clasificación 1* Cuarto 8 Min.

16:42 a 16:50 Clasificación 2* Cuarto 8 Min.

-Domingo 7 de diciembre

10:10 1°. Serie 5 vueltas.

10:35 2°. Serie 5 vueltas.

11:00 3°. Serie 5 vueltas.

14 a 14:50. Final 25 vueltas o 50 (cincuenta) minutos máximo

Turismo Carretera La Plata Roberto Mouras
Noticias relacionadas
Franco Colapinto finalizó 19º en la segunda práctica libre del Gran Premio de Abu Dabi.

Franco Colapinto pasó de ser 10° a 19° en las prácticas libres en Abu Dabi

todo lo que hay que saber del nuevo formato del mundial 2026

Todo lo que hay que saber del nuevo formato del Mundial 2026

polemica mundial: the athletic dejo a messi octavo entre las figuras del 2026

Polémica mundial: The Athletic dejó a Messi octavo entre las figuras del 2026

sorteo del mundial: el mejor y peor grupo que puede tocarle a la argentina

Sorteo del Mundial: el mejor y peor grupo que puede tocarle a la Argentina

Lo último

Unión confirmó la incorporación de Vazzoler al cuerpo técnico de Madelón

Unión confirmó la incorporación de Vazzoler al cuerpo técnico de Madelón

Ostachuk, una opción para la defensa de Colón que asoma con el arribo de Colotto

Ostachuk, una opción para la defensa de Colón que asoma con el arribo de Colotto

Pumpido adelantó dónde y cuándo sería la Finalissima entre Argentina y España

Pumpido adelantó dónde y cuándo sería la Finalissima entre Argentina y España

Último Momento
Unión confirmó la incorporación de Vazzoler al cuerpo técnico de Madelón

Unión confirmó la incorporación de Vazzoler al cuerpo técnico de Madelón

Ostachuk, una opción para la defensa de Colón que asoma con el arribo de Colotto

Ostachuk, una opción para la defensa de Colón que asoma con el arribo de Colotto

Pumpido adelantó dónde y cuándo sería la Finalissima entre Argentina y España

Pumpido adelantó dónde y cuándo sería la Finalissima entre Argentina y España

Volvió a Colón por pedido unánime de los hinchas y ahora se iría en silencio

Volvió a Colón por pedido unánime de los hinchas y ahora se iría en silencio

Colapinto: No entiendo cómo los otros mejoran tanto y nosotros empeoramos

Colapinto: "No entiendo cómo los otros mejoran tanto y nosotros empeoramos"

Ovación
Gran expectativa por el sorteo del Mundial: todos los detalles y cómo verlo en vivo en Argentina

Gran expectativa por el sorteo del Mundial: todos los detalles y cómo verlo en vivo en Argentina

El sorteo del Mundial 2026: así será el procedimiento de una edición inédita

El sorteo del Mundial 2026: así será el procedimiento de una edición inédita

Sorteo del Mundial: el mejor y peor grupo que puede tocarle a la Argentina

Sorteo del Mundial: el mejor y peor grupo que puede tocarle a la Argentina

Todo lo que hay que saber del nuevo formato del Mundial 2026

Todo lo que hay que saber del nuevo formato del Mundial 2026

¿Cuándo comienza el plantel de Colón a cobrar la deuda?

¿Cuándo comienza el plantel de Colón a cobrar la deuda?

Policiales
Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Escenario
Cuenta regresiva para el reencuentro de Cacho Deicas con el público santafesino

Cuenta regresiva para el reencuentro de Cacho Deicas con el público santafesino

Santa Fe Mágica: llega el Primer Festival de Cerveza sin alcohol de Sudamérica

Santa Fe Mágica: llega el Primer Festival de Cerveza sin alcohol de Sudamérica

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

Presentan el libro Atavíos de la nostalgia

Presentan el libro "Atavíos de la nostalgia"