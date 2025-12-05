Ya se palpita la definición del Turismo Carretera en La Plata

El Turismo Carretera afrontará este fin de semana la última fecha de su calendario en el autódromo Roberto Mouras de la ciudad de La Plata

El próximo fin de semana el Turismo Carretera cerrará la temporada 2025 en el autódromo Roberto Mouras de La Plata.

El autódromo Roberto Mouras de la ciudad de La Plata recibirá al Turismo Carretera. Será este sábado 6 y domingo 7 de diciembre y de este modo se cerrará la temporada 2025 . Con chances de quedarse con la Copa de Oro llegan cuatro pilotos.Ellos son: Agustín Canapino, Santiago Mangoni, Matías Rossi y Marcos Landa. Los tres últimos están obligados a ganar ya que es obligatorio para poder salir campeón. En el circuito platense además del TC, estarán el TC Pista, la Fórmula 2 y la Copa Bora.

El Turismo Carretera ya piensa en la última fecha del calendario. En la previa del Gran Premio Coronación, Los TC de Agustín Canapino, Gastón Mazzacane, Andrés Jakos, Martín Vázquez y Nicolás Moscardini (TC Pista) giraron por Plaza Moreno, frente a la Municipalidad de La Plata.

Mucha gente se acercó a ver los autos de Nueva Generación y también los clásicos, porque Canapino, con su Chevy campeona 2010, Mazzacane con la Coupe que utilizó Juan Manuel Bordeu, Martín Vázquez con su Dodge Challenger, Jakos con su Toyota Camry, y Moscardini, que manejó el Ford con el que Juan Manuel Silva salió campeón en 2005, estuvieron presentes en las calles platenses, con el fiel público teceísta que acompaña siempre.

Un hermoso momento se vivió este mediodía en la ciudad platense, que espera por la sexta definición de campeonato en el Autódromo Roberto Mouras. Un recuerdo que quedará en la memoria de todos los presentes, que disfrutaron del TC en las calles.

De esta manera, el TC completó con el primero de sus dos giros que tiene para este Gran Premio Coronación. En la presente jornada de viernes la actividad comenzará en la estación de servicio Shell, ubicada en Ruta 2 km 63 y finalizará en el ingreso al Autódromo Roberto Mouras. Allí, se inaugurará la Capilla que se construyó en la zona de boxes. La misma llevará el nombre de La Sagrada Familia.

“La ciudad esta muy feliz de recibir a toda la familia del automovilismo y de recibir grandes ídolos, es un honor. El TC es familia, es pasión sana, es uno de los pilares más importantes de la provincia de Buenos Aires. Una actividad muy popular, querida. La ciudad agradecida que el TC se haga acá”, comentó el intendente Julio Alak.

La máxima autoridad de la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires, recibió en su despacho de la Municipalidad a Gastón Mazzacane, vicepresidente de ACTC, y los pilotos: Agustín Canapino, Nicolas Impiombato, Andrés Jakos y Nicolás Moscardini y allí les entregó la distinción de interés municipal la final de Turismo Carretera y TC Pista que se desarrollará este fin de semana en el autódromo Roberto Mouras.

Cronograma de actividades del TC en La Plata

-Sábado 6 de diciembre

11:05 a 11:25 1° Entrenamiento (Grupo B) 20 Min.

11:30 a 11:50 1° Entrenamiento (Grupo A) 20 Min.

13:20 a 13:50 2° Entrenamiento (Grupo B) 30 Min.

13:55 a 14:25 2° Entrenamiento (Grupo A) 30 Min.

16:03 a 16:11 Clasificación 3* Cuarto 8 Min.

16:16 a 16:24 Clasificación 4* Cuarto 8 Min.

16:29 a 16:37 Clasificación 1* Cuarto 8 Min.

16:42 a 16:50 Clasificación 2* Cuarto 8 Min.

-Domingo 7 de diciembre

10:10 1°. Serie 5 vueltas.

10:35 2°. Serie 5 vueltas.

11:00 3°. Serie 5 vueltas.

14 a 14:50. Final 25 vueltas o 50 (cincuenta) minutos máximo