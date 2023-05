Paolo Goltz estará a disposición para jugar con Banfield

El marcador central de Colón Paolo Goltz se recupera de una molestia en el talón y de no mediar inconvenientes será de la partida ante Banfield

Y que si bien en partidos anteriores pudo terminar, ante el Halcón de Varela el dolor se intensificó y no quería seguir dando ventajas. No obstante, con el correr de los días, Goltz fue evolucionando, por lo cual, de no mediar ningún imprevisto de último momento, el defensor será de la partida ante Banfield.