Cortes programados por EPE para este viernes

17 de abril 2026

17 de abril 2026 · 07:13hs

Cortes programados para este viernes 17 de abril en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo

Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que i nterrumpirá el servicio este este viernes 17 de abril en SANTA FE, SANTO TOMÉ Y SAUCE VIEJO

• 8 a 10: Pavón, Larrea, Mitre y Avellaneda

Mantenimiento de Subestación

• 8.30 a 12.30: J.P. López, Alberdi, Pedro de Vega y Lavalle

Mantenimiento de Subestación

• 9 a 11: Espora, Risso, San Juan y Zavalla

Mantenimiento de Subestación

• 9 a 13: Matheu, Beruti, vías del FF.CC. Belgrano y Echagüe

Reemplazo de conductores eléctricos

• 9 a 14: Beruti, Matheu, Echagüe y Avellaneda

Mantenimiento

• 11 a 13: Bernardo De Irigoyen, Aguado, Larrea y Matheu

Maniobras de reconfiguración

• 12 a 14:

- avenida López y Planes, San Lorenzo, Delgado y Derqui// Reemplazo de Poste

- Padre Genesio, Ayacucho, Cervera y Lehmann// Reemplazo de Poste

- avenida Peñaloza, Llerena, Gorostiaga y San Juan// Reemplazo de Poste

SANTO TOMÉ

• 8 a 10: Candioti, Gaboto, Iriondo y avenida 7 de Marzo

Retiro de Línea

• 8 a 12: Lavalle, Almaráz, Frenguelli y 4 de Enero

Laprade, México, RN 19 y avenida Luján

Chile, Gaboto, 13 de diciembre y Córdoba

Mantenimiento

SAUCE VIEJO

• 10 a 12: RN 11, Chañar, Alisos y Margaritas

Reemplazo de Poste

• 11.30 a 13.30: RN 11, Entre Ríos, Brasil y Colombia

Reemplazo de Poste

• 12 a 14: Lubary, calle 8, RN 11 y calle 21

Reemplazo de Poste

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

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