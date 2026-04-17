La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este este viernes 17 de abril en SANTA FE, SANTO TOMÉ Y SAUCE VIEJO
Cortes programados por EPE para este viernes
Cortes programados para este viernes 17 de abril en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo
SANTA FE
• 8 a 10: Pavón, Larrea, Mitre y Avellaneda
Mantenimiento de Subestación
• 8.30 a 12.30: J.P. López, Alberdi, Pedro de Vega y Lavalle
Mantenimiento de Subestación
• 9 a 11: Espora, Risso, San Juan y Zavalla
Mantenimiento de Subestación
• 9 a 13: Matheu, Beruti, vías del FF.CC. Belgrano y Echagüe
Reemplazo de conductores eléctricos
• 9 a 14: Beruti, Matheu, Echagüe y Avellaneda
Mantenimiento
• 11 a 13: Bernardo De Irigoyen, Aguado, Larrea y Matheu
Maniobras de reconfiguración
• 12 a 14:
- avenida López y Planes, San Lorenzo, Delgado y Derqui// Reemplazo de Poste
- Padre Genesio, Ayacucho, Cervera y Lehmann// Reemplazo de Poste
- avenida Peñaloza, Llerena, Gorostiaga y San Juan// Reemplazo de Poste
SANTO TOMÉ
• 8 a 10: Candioti, Gaboto, Iriondo y avenida 7 de Marzo
Retiro de Línea
• 8 a 12: Lavalle, Almaráz, Frenguelli y 4 de Enero
Laprade, México, RN 19 y avenida Luján
Chile, Gaboto, 13 de diciembre y Córdoba
Mantenimiento
SAUCE VIEJO
• 10 a 12: RN 11, Chañar, Alisos y Margaritas
Reemplazo de Poste
• 11.30 a 13.30: RN 11, Entre Ríos, Brasil y Colombia
Reemplazo de Poste
• 12 a 14: Lubary, calle 8, RN 11 y calle 21
Reemplazo de Poste
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
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