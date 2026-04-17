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Cortes programados por EPE para este viernes

Cortes programados para este viernes 17 de abril en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo

17 de abril 2026 · 07:13hs
Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este este viernes 17 de abril en SANTA FE, SANTO TOMÉ Y SAUCE VIEJO

SANTA FE

• 8 a 10: Pavón, Larrea, Mitre y Avellaneda

Mantenimiento de Subestación

• 8.30 a 12.30: J.P. López, Alberdi, Pedro de Vega y Lavalle

Mantenimiento de Subestación

• 9 a 11: Espora, Risso, San Juan y Zavalla

Mantenimiento de Subestación

• 9 a 13: Matheu, Beruti, vías del FF.CC. Belgrano y Echagüe

Reemplazo de conductores eléctricos

• 9 a 14: Beruti, Matheu, Echagüe y Avellaneda

Mantenimiento

• 11 a 13: Bernardo De Irigoyen, Aguado, Larrea y Matheu

Maniobras de reconfiguración

• 12 a 14:

- avenida López y Planes, San Lorenzo, Delgado y Derqui// Reemplazo de Poste

- Padre Genesio, Ayacucho, Cervera y Lehmann// Reemplazo de Poste

- avenida Peñaloza, Llerena, Gorostiaga y San Juan// Reemplazo de Poste

SANTO TOMÉ

• 8 a 10: Candioti, Gaboto, Iriondo y avenida 7 de Marzo

Retiro de Línea

• 8 a 12: Lavalle, Almaráz, Frenguelli y 4 de Enero

Laprade, México, RN 19 y avenida Luján

Chile, Gaboto, 13 de diciembre y Córdoba

Mantenimiento

SAUCE VIEJO

• 10 a 12: RN 11, Chañar, Alisos y Margaritas

Reemplazo de Poste

• 11.30 a 13.30: RN 11, Entre Ríos, Brasil y Colombia

Reemplazo de Poste

• 12 a 14: Lubary, calle 8, RN 11 y calle 21

Reemplazo de Poste

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

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