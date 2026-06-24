Partner y Berlingo, dos clásicos que vuelven

Luego de más de 20 años, Stellantis renovó por completo a sus utilitarios chicos: las Peugeot Partner y Citroën Berlingo, que las presentó en la Argentina.

La nueva generación de estos vehículos llegan importados de España, dando un enorme salto en plataforma, dimensiones, diseño, seguridad y tecnología, así como también una capacidad de carga superior, que será uno de los principales argumentos de venta.

A su vez, y desarrolladas sobre una plataforma común del grupo Stellantis, ambas vans mantienen identidades diferenciadas, pero comparten una base técnica robusta

Pues ahora, la Citroën Berlingo y Peugeot Partner ofrecen una capacidad de carga de hasta 865 kg., con un peso bruto total de 2.340 kg. Su espacio de carga se destaca por su funcionalidad y versatilidad: un volumen útil de 3,9 m3, un largo de caja de hasta 2.167 mm., un ancho de 1.630 mm. y una altura que varía entre 1.200 y 1.270 mm., con una distancia entre ruedas de 1.229 mm. que facilita el transporte de cargas voluminosas o palletizadas. El acceso también fue mejorado: puertas traseras con apertura de hasta 180° y lateral corrediza, facilitando la operación en entornos urbanos exigentes.

Por su parte, la cabina ofrece tres plazas, con butaca de conductor regulable en altura, profundidad y soporte lumbar, columna de dirección ajustable en altura y profundidad, dirección asistida eléctrica y volante multifunción.

En tanto, el salto tecnológico es probablemente el cambio más importante: instrumental digital en blanco y negro, computadora de a bordo, indicador de intervalos de mantenimiento, encendido automático de luces, sistema multimedia con pantalla táctil de 10 pulgadas, compatible con Android Auto y Apple CarPlay, con radio AM/FM, MP3, USB tipo C y Bluetooth, junto a toma de 12V y aire acondicionado.

En seguridad, trae frenos a disco en las cuatro ruedas con sistema ABS, control electrónico de estabilidad (ESP), airbags frontales para conductor y pasajero, sistema de monitoreo indirecto de presión de neumáticos (iTPMS), cámara trasera y sensores de estacionamiento. Adicionalmente, también disponen de cámara de retroceso y sensores de estacionamiento traseros con alerta sonora y visual, y la función “Coffee Break Alert”, que sugiere un descanso luego de varias horas de manejo.

No obstante, las nuevas Partner y Berlingo mantienen el motor turbodiésel 1.6 HDi (Euro 5), equipado con Inyección Directa Common Rail, que desarrolla una potencia de 92 CV a 4.000 rpm y un par de 230 Nm desde 1.750 rpm. Se asocia a la caja manual de 5 velocidades.

Finalmente, las nuevas Partner y Berlingo llegan con un precio de $38.860.000 y una estrategia comercial que ofrece una financiación sin interés de hasta $30 millones a 36 meses, además de dos planes de ahorro específicos para cada marca.