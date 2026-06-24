Budiño, autocrítico en Colón: "Los puntos perdidos de local nos hicieron perder terreno"

Matías Budiño destacó que los puntos perdidos como local le impidieron a Colón estar más arriba en la Zona A de la Primera Nacional. “No podemos quedarnos otro año acá”, afirmó.

La primera rueda terminó con un sabor amargo para Colón . La derrota por 1-0 frente a Chaco For Ever en Resistencia dejó al Sabalero en el cuarto puesto de la Zona A, a cinco unidades de los líderes Deportivo Morón y Ferro. En medio del análisis de lo realizado durante el semestre, Matías Budiño fue una de las voces que tomó la palabra y realizó un balance sin esquivar responsabilidades.

En diálogo con Radio Gol (FM 96.7), el arquero dejó en claro dónde cree que estuvo una de las principales falencias del equipo.

“Dejamos unos puntos en el camino y más que nada de local en estas últimas fechas. Creo que eso es lo que nos puso en la cuarta posición”.

Los partidos que todavía generan bronca en Colón

Al repasar los encuentros que marcaron el recorrido de Colón en la primera mitad del campeonato, Matías Budiño recordó especialmente algunos partidos que dejaron la sensación de oportunidad desperdiciada. “Hicimos mucho mérito para ganar ese partido con Ferro”, señaló.

También se detuvo en la reciente derrota frente a Chaco For Ever, un resultado que golpeó fuerte al plantel. “El otro día con Chaco creo que no le encontramos la vuelta al partido. Son esos partidos donde los rivales se nos meten atrás”.

Y sobre la jugada que terminó definiendo el encuentro, comentó: “La pelota me caía a mí. Mauro (Peinipil) intentó sacarla con la cabeza y la clavó en un ángulo. Terminamos perdiendo un partido increíble”.

El momento que cambió su historia en Colón

Budiño reconoció que su desembarco en el arco rojinegro estuvo acompañado por la presión lógica que implica jugar en una institución como Colón.

Sin embargo, identificó un encuentro puntual como el que le permitió afianzarse definitivamente. “El partido con All Boys creo que fue determinante para mí. Empecé a sentirme importante, a sentirme con mucha más confianza”.

A partir de allí, considera que logró mostrar una versión más sólida. “Creo que me he mostrado más sólido en estas últimas fechas. Después, cuando me tocó intervenir, creo que lo hice de buena manera. Cuando el equipo me necesitó pude responder”.

El desafío pendiente fuera de Santa Fe para Colón

Otro de los temas abordados fue el rendimiento de Colón como visitante, una materia que todavía aparece como una deuda en la campaña.

Lejos de buscar explicaciones externas, Budiño entiende que el equipo debe cambiar la mentalidad. “Tenemos que dejar, no sé si son excusas, pero sí esos dichos de ‘la cancha’, de ‘somos visitantes’. La verdad que hay que dejarlos de lado”.

Y agregó: “Esta segunda ronda tiene que ser así, tienen que ser todas finales”.

El mensaje sobre Medrán

En medio de los cuestionamientos que rodean al entrenador Ezequiel Medrán, el arquero respaldó la idea futbolística que intenta desarrollar el cuerpo técnico.

“La palabra de Medrán es clara: tanto de local como visitante nosotros tenemos que ser protagonistas del partido”.

El peso de la camiseta

Budiño también se refirió a la exigencia permanente que rodea a Colón y al reclamo constante de los hinchas.

“El equipo puede jugar bien, puede jugar mejor de lo que juega. Pero la gente te quiere ver ganar, sea tirándola para arriba o haciendo pared”.

Y completó: “A nadie le va a importar si lograste el ascenso jugando bien 20 fechas. Ganando se llega al objetivo”.

“Este club no puede estar otro año acá”

Sobre el final de la entrevista, el arquero dejó una frase que resume el sentimiento que existe dentro del plantel. “A mí todavía me cuesta caer. Me emociona a veces llegar a la cancha y ver toda la gente”.

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Y cerró con una reflexión que expone la magnitud de la obligación deportiva que afronta el club. “Este club no se puede permitir estar otro año en esta categoría por la magnitud que tiene”.

Con la primera rueda ya cerrada, Colón tendrá unos días para reorganizarse y potenciarse con refuerzos antes de iniciar la segunda mitad del campeonato. El desafío es claro: recuperar terreno y transformarse en un verdadero candidato al ascenso.