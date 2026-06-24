Uno Santa Fe | Santa Fe | Corte Suprema

La Corte Suprema cede espacios al Ministerio Público de la Acusación en medio del conflicto por el nuevo edificio de Tribunales

La iniciativa llega como respuesta a la disputa institucional que mantiene en vilo la inauguración de la sede judicial de la capital provincial

24 de junio 2026 · 12:40hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
La Corte Suprema cede espacios al Ministerio Público de la Acusación en medio del conflicto por el nuevo edificio de Tribunales

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe puso a disposición del Ministerio Público de la Acusación una serie de espacios físicos que, en conjunto, rondarían los 4000 metros cuadrados, en un movimiento que llega como respuesta a la disputa institucional que mantiene en vilo la inauguración del nuevo edificio de Tribunales de la capital provincial.

La decisión fue adoptada en Acuerdo Ordinario del pasado 23 de junio, según consta en el Acta n.° 23, y fue difundida este miércoles por la Oficina de Prensa del Poder Judicial. Según el comunicado oficial, el Alto Cuerpo resolvió ceder los espacios existentes en el sexto piso del Edificio "Anexo Palacio de Justicia", ubicado en Av. Gral. López 2761, junto con el edificio completo que hoy ocupa el Fuero Laboral Santafesino, sobre Peatonal San Martín 2651.

La Corte explicó que la medida "se fundamenta en los estudios arquitectónicos de rigor" que el tribunal evaluó, y que ahora quedará en manos del Ministerio Público analizar para encarar las adaptaciones necesarias en esos inmuebles. Además, el máximo tribunal reiteró el ofrecimiento del edificio donde funcionan actualmente los Tribunales y Juzgados del fuero Laboral, que quedará disponible una vez que esas dependencias se trasladen al edificio Anexo.

Por último, la Corte invitó a los representantes del Ministerio Público a una "instancia de diálogo" para avanzar en la concreción de lo anunciado.

Un conflicto que viene de antes

El ofrecimiento se da en el marco de una disputa institucional que se arrastra desde hace meses y que tiene como protagonistas a la fiscal general María Cecilia Vranicich (MPA) y a la defensora general Estrella Moreno Robinson (MPD), quienes vienen reclamando los metros cuadrados que, según sostienen, les habían sido asignados desde el origen del proyecto del nuevo Anexo del Palacio de Justicia, ubicado detrás del edificio histórico de calle San Jerónimo al 1500 y que será inaugurado el próximo martes 30 de junio.

Según había revelado Moreno Robinson, ya en 2021 la propia Corte había informado al MPD que le correspondía un espacio de 1.030 metros cuadrados dentro del nuevo edificio, al punto de que se llegaron a elaborar planos y a licitar el cableado de infraestructura informática para esas oficinas. Sin embargo, tras la sanción de la nueva Constitución provincial, que transformó a los ministerios públicos en órganos independientes del Poder Judicial, la Corte cambió de posición y avanzó con la idea de reservar el edificio exclusivamente para los jueces.

Ese giro generó el rechazo tanto de la Defensa como de la Acusación, que reclamaron el cumplimiento de una cláusula transitoria de la nueva Constitución, según la cual no podría modificarse el destino de los inmuebles ya asignados sin el consentimiento de esos organismos. Vranicich había cuestionado además que "el diálogo viene antes de las decisiones", en alusión a que la Corte resolvió unilateralmente antes de convocar a una mesa de discusión.

En ese contexto, ambas funcionarias habían solicitado formalmente una reunión con todos los ministros de la Corte, pedido que no había obtenido respuesta hasta el momento y que incluso abría la puerta a que el conflicto escalara hacia la Corte de la Nación.

El pronunciamiento difundido este miércoles —que ofrece los espacios del sexto piso del Anexo, el edificio del Fuero Laboral en Peatonal San Martín y el que hoy ocupan los Tribunales laborales— aparece así como un primer gesto de la Corte hacia los ministerios públicos, aunque todavía sujeto a la instancia de diálogo que el propio tribunal convocó para "materializar" la cesión.

Corte Suprema Ministerio Público de la Acusación
Noticias relacionadas
la corte suprema de santa fe abrio un concurso para cubrir un puesto clave: cuales son los requisitos

La Corte Suprema de Santa Fe abrió un concurso para cubrir un puesto clave: cuáles son los requisitos

el gobierno santafesino anuncio que reabrira las paritarias y admitio que los salarios estan muy atrasados

El gobierno santafesino anunció que reabrirá las paritarias y admitió que los salarios "están muy atrasados"

El tiempo en la ciudad de Santa Fe

Pronóstico del tiempo en Santa Fe: siguen las mañanas heladas y el alivio llegará desde el jueves

Romero, de UDA, le reclamó a Pullaro la convocatoria urgente a paritarias y un aumento del 35% para los docentes

Romero, de UDA, le reclamó a Pullaro la convocatoria urgente a paritarias y un aumento del 35% para los docentes

Lo último

La Corte Suprema cede espacios al Ministerio Público de la Acusación en medio del conflicto por el nuevo edificio de Tribunales

La Corte Suprema cede espacios al Ministerio Público de la Acusación en medio del conflicto por el nuevo edificio de Tribunales

Neuquén será sede de la serie de Copa Davis contra Turquía en septiembre

Neuquén será sede de la serie de Copa Davis contra Turquía en septiembre

Héctor Desvaux: En Unión hay una lógica agotada y una falta total de gestión

Héctor Desvaux: "En Unión hay una lógica agotada y una falta total de gestión"

Último Momento
La Corte Suprema cede espacios al Ministerio Público de la Acusación en medio del conflicto por el nuevo edificio de Tribunales

La Corte Suprema cede espacios al Ministerio Público de la Acusación en medio del conflicto por el nuevo edificio de Tribunales

Neuquén será sede de la serie de Copa Davis contra Turquía en septiembre

Neuquén será sede de la serie de Copa Davis contra Turquía en septiembre

Héctor Desvaux: En Unión hay una lógica agotada y una falta total de gestión

Héctor Desvaux: "En Unión hay una lógica agotada y una falta total de gestión"

Nuevo robo en el centro de salud de barrio Las Lomas: pacientes y trabajadores quedaron sin calefacción

Nuevo robo en el centro de salud de barrio Las Lomas: pacientes y trabajadores quedaron sin calefacción

Sudáfrica sueña con la hazaña y República Checa se aferra a sus últimas chances

Sudáfrica sueña con la hazaña y República Checa se aferra a sus últimas chances

Ovación
Lionel Messi cumple 39 años en plena búsqueda de su segundo Mundial

Lionel Messi cumple 39 años en plena búsqueda de su segundo Mundial

El equipo alternativo que prepara Scaloni para enfrentar a Jordania

El equipo alternativo que prepara Scaloni para enfrentar a Jordania

Brasil y Escocia se juegan todo, mientras Marruecos busca cerrar el grupo en la cima

Brasil y Escocia se juegan todo, mientras Marruecos busca cerrar el grupo en la cima

Sudáfrica sueña con la hazaña y República Checa se aferra a sus últimas chances

Sudáfrica sueña con la hazaña y República Checa se aferra a sus últimas chances

Mundial 2026: Suiza y Canadá definen quién se queda con el Grupo B

Mundial 2026: Suiza y Canadá definen quién se queda con el Grupo B

Policiales
Policías rescataron a un joven de 22 años con movilidad reducida durante el incendio de una vivienda en barrio Padre Atilio Rosso

Policías rescataron a un joven de 22 años con movilidad reducida durante el incendio de una vivienda en barrio Padre Atilio Rosso

Ceres: un niño de 7 años recibió el impacto de un balín de aire comprimido y permanece internado en Rafaela

Ceres: un niño de 7 años recibió el impacto de un balín de aire comprimido y permanece internado en Rafaela

Misterio en San Justo: hallaron una avioneta abandonada en un campo de Cayastacito e investigan un golpe narco

Misterio en San Justo: hallaron una avioneta abandonada en un campo de Cayastacito e investigan un golpe narco

Escenario
Ballet Folklórico Nacional Gira por Santa Fe: 25, 26, 27 y 28 de junio de 2026

Ballet Folklórico Nacional Gira por Santa Fe: 25, 26, 27 y 28 de junio de 2026

Sobredosis de Soda en Santa Fe

Sobredosis de Soda en Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Nico Ibarburu & Hugo Fattoruso llegan a Santa Fe para una celebración de la música rioplatense

Nico Ibarburu & Hugo Fattoruso llegan a Santa Fe para una celebración de la música rioplatense

El mundo mágico de Pequeño Pez regresa a Santa Fe

El mundo mágico de Pequeño Pez regresa a Santa Fe