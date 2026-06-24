La Corte Suprema cede espacios al Ministerio Público de la Acusación en medio del conflicto por el nuevo edificio de Tribunales

La iniciativa llega como respuesta a la disputa institucional que mantiene en vilo la inauguración de la sede judicial de la capital provincial

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe puso a disposición del Ministerio Público de la Acusación una serie de espacios físicos que, en conjunto, rondarían los 4000 metros cuadrados , en un movimiento que llega como respuesta a la disputa institucional que mantiene en vilo la inauguración del nuevo edificio de Tribunales de la capital provincial.

La decisión fue adoptada en Acuerdo Ordinario del pasado 23 de junio , según consta en el Acta n.° 23 , y fue difundida este miércoles por la Oficina de Prensa del Poder Judicial. Según el comunicado oficial, el Alto Cuerpo resolvió ceder los espacios existentes en el sexto piso del Edificio "Anexo Palacio de Justicia" , ubicado en Av. Gral. López 2761 , junto con el edificio completo que hoy ocupa el Fuero Laboral Santafesino , sobre Peatonal San Martín 2651 .

La Corte explicó que la medida "se fundamenta en los estudios arquitectónicos de rigor" que el tribunal evaluó, y que ahora quedará en manos del Ministerio Público analizar para encarar las adaptaciones necesarias en esos inmuebles. Además, el máximo tribunal reiteró el ofrecimiento del edificio donde funcionan actualmente los Tribunales y Juzgados del fuero Laboral, que quedará disponible una vez que esas dependencias se trasladen al edificio Anexo.

Por último, la Corte invitó a los representantes del Ministerio Público a una "instancia de diálogo" para avanzar en la concreción de lo anunciado.

Un conflicto que viene de antes

El ofrecimiento se da en el marco de una disputa institucional que se arrastra desde hace meses y que tiene como protagonistas a la fiscal general María Cecilia Vranicich (MPA) y a la defensora general Estrella Moreno Robinson (MPD), quienes vienen reclamando los metros cuadrados que, según sostienen, les habían sido asignados desde el origen del proyecto del nuevo Anexo del Palacio de Justicia, ubicado detrás del edificio histórico de calle San Jerónimo al 1500 y que será inaugurado el próximo martes 30 de junio.

Según había revelado Moreno Robinson, ya en 2021 la propia Corte había informado al MPD que le correspondía un espacio de 1.030 metros cuadrados dentro del nuevo edificio, al punto de que se llegaron a elaborar planos y a licitar el cableado de infraestructura informática para esas oficinas. Sin embargo, tras la sanción de la nueva Constitución provincial, que transformó a los ministerios públicos en órganos independientes del Poder Judicial, la Corte cambió de posición y avanzó con la idea de reservar el edificio exclusivamente para los jueces.

Ese giro generó el rechazo tanto de la Defensa como de la Acusación, que reclamaron el cumplimiento de una cláusula transitoria de la nueva Constitución, según la cual no podría modificarse el destino de los inmuebles ya asignados sin el consentimiento de esos organismos. Vranicich había cuestionado además que "el diálogo viene antes de las decisiones", en alusión a que la Corte resolvió unilateralmente antes de convocar a una mesa de discusión.

En ese contexto, ambas funcionarias habían solicitado formalmente una reunión con todos los ministros de la Corte, pedido que no había obtenido respuesta hasta el momento y que incluso abría la puerta a que el conflicto escalara hacia la Corte de la Nación.

El pronunciamiento difundido este miércoles —que ofrece los espacios del sexto piso del Anexo, el edificio del Fuero Laboral en Peatonal San Martín y el que hoy ocupan los Tribunales laborales— aparece así como un primer gesto de la Corte hacia los ministerios públicos, aunque todavía sujeto a la instancia de diálogo que el propio tribunal convocó para "materializar" la cesión.