Caso María Florencia Gómez: la Fiscalía asegura tener elementos sólidos y sostiene la coautoría del femicidio

La investigación judicial por el crimen ocurrido en San Jorge en 2020 avanza con elementos probatorios que, según el fiscal Omar De Pedro, permiten sostener la hipótesis de coautoría, mientras se profundiza la búsqueda de un segundo implicado

La investigación por el femicidio de María Florencia Gómez , ocurrido en octubre de 2020 en la ciudad de San Jorge , dio un paso trascendental con la detención de un hombre de 30 años, a quien la Fiscalía considera coautor del crimen .

Durante una conferencia de prensa, el fiscal Omar De Pedro confirmó que la medida fue ordenada luego de reunir una serie de elementos probatorios obtenidos a lo largo de una investigación que lleva varios años y que se desarrolló junto al equipo encabezado por la fiscal Walter Torres.

"Creemos que tenemos los elementos suficientes no solo para la detención, sino también para solicitar la prisión preventiva y eventualmente llegar a juicio respecto de esta persona", sostuvo el funcionario judicial.

El fiscal aclaró que la investigación continúa abierta y que existen indicios de la participación de, al menos, otra persona. "Consideramos que es coautor del delito. Creemos que hay alguien más, al menos otro autor material, y todavía queda mucho por investigar", explicó.

Quién es el detenido por el femicidio de María Florencia Gómez

Según detalló De Pedro, el sospechoso tiene 30 años y ya se encontraba privado de la libertad por otra causa judicial, circunstancia que permitió a los investigadores avanzar con mayor tranquilidad en la corroboración de distintos indicios.

El hombre cumple actualmente una condena de dos años por los delitos de amenazas y encubrimiento agravado, sentencia que finalizará el próximo 10 de octubre.

"Eso nos permitió tener cierta tranquilidad para corroborar algunos elementos. De todas formas, vamos a solicitar la prisión preventiva porque procesalmente podría acceder a una libertad asistida", explicó.

Además, aclaró que el detenido no posee antecedentes por violencia de género, aunque sí registra condenas vinculadas a otras causas penales.

La investigación sigue abierta y buscan identificar a un segundo autor

El fiscal evitó brindar mayores detalles sobre los elementos que condujeron a la identificación del sospechoso debido a que la causa permanece bajo estricta reserva. "No podemos adelantar nada porque es parte de lo que estamos investigando. Queremos ser muy prudentes y reservados", indicó.

Asimismo, confirmó que la Fiscalía trabaja sobre la hipótesis de un segundo involucrado cuya identidad todavía es desconocida. "Hoy es una persona NN, todavía no le pudimos poner un nombre. Aspiramos a que a partir de estos avances surjan nuevos testimonios e información que nos permitan identificarlo", señaló.

El pedido de colaboración a la comunidad de San Jorge

De Pedro aprovechó la instancia pública para renovar el pedido de colaboración a los vecinos de San Jorge y remarcó que la participación ciudadana fue fundamental para llegar a este punto de la investigación.

"Hemos viajado cientos de veces a San Jorge y estamos convencidos de que seguirá llegando información. Hoy más que nunca necesitamos la colaboración de la gente porque esta investigación está empezando a dar sus frutos", expresó.

Si bien el Gobierno provincial mantiene vigente una recompensa económica destinada a quienes aporten datos relevantes, el fiscal aclaró que, en este caso puntual, la información recibida no estuvo motivada por ese incentivo.

"La persona que aportó los datos no lo hizo por la recompensa, sino por colaborar con la investigación", afirmó.

El acompañamiento permanente a la familia de María Florencia Gómez

El fiscal también destacó el acompañamiento de los familiares de la víctima durante los casi seis años de investigación.

"Nos mantenemos en contacto permanente con sus hermanos, Lisandro, Diego y Gabriela. El respaldo de la familia y de los abogados querellantes ha sido muy importante y ha permitido trabajar con tranquilidad durante todo este tiempo", manifestó.

La audiencia en la que la Fiscalía solicitará la prisión preventiva del detenido podría concretarse en los próximos días, mientras la investigación continúa avanzando para determinar la identidad del segundo autor material y reconstruir completamente las responsabilidades en uno de los casos que más conmocionó a la provincia de Santa Fe.

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