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El equipo alternativo que prepara Scaloni para enfrentar a Jordania

El entrenador Lionel Scaloni tendría definido apostar a una rotación masiva en la Selección para el duelo ante Jordania del próximo sábado.

24 de junio 2026 · 09:27hs
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El equipo alternativo que prepara Scaloni para enfrentar a Jordania

La Selección argentina que comanda Lionel Scaloni comenzó a preparar el partido ante Jordania, por la última fecha del Grupo J del Mundial 2026, con la idea de presentar una formación alternativa después de haber asegurado la clasificación a los dieciseisavos de final y el primer puesto de la zona.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni viene de vencer 2 a 0 a Austria, con un doblete de Lionel Messi, y ya tiene resuelto su futuro inmediato en el certamen, por lo que el cierre de la fase de grupos aparece como una oportunidad para darle rodaje a futbolistas que tuvieron menos minutos y preservar a varios titulares.

La práctica posterior al triunfo ante Austria mostró una división clara: los jugadores que fueron titulares realizaron tareas regenerativas en el gimnasio, mientras que los suplentes y quienes sumaron pocos minutos trabajaron en campo bajo las órdenes del cuerpo técnico.

Entre los futbolistas que se perfilan para tener una chance desde el arranque aparecen Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico, Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Valentín Barco, Julián Álvarez y Nicolás González.

La principal duda pasa por el arco, ya que Emiliano Martínez podría ser preservado pensando en el inicio de la fase eliminatoria, pese a que dejó atrás la fractura en el dedo anular de la mano derecha y respondió sin inconvenientes en los dos primeros partidos.

Las grandes decisiones de Scaloni ante Jordania

Si Scaloni decide cuidar al “Dibu”, el titular ante Jordania sería Gerónimo Rulli, quien ya había sumado minutos durante la preparación y aparece como alternativa directa para el puesto.

La otra incógnita está vinculada a Lionel Messi, quien atraviesa un arranque extraordinario de Mundial, con cinco goles en dos partidos y el récord de máximo goleador histórico de la Copa del Mundo.

El capitán siempre quiere jugar, pero el contexto invita a la cautela: Argentina ya es primera del grupo y el cuerpo técnico deberá definir si conviene exigirlo antes del primer cruce de eliminación directa.

En caso de que Messi no sea titular, Nicolás Paz tendría una oportunidad desde el arranque, en un partido ideal para sumar rodaje y mostrarse dentro de una estructura con mayoría de nombres alternativos.

El que no estará ante Jordania es Cristian “Cuti” Romero, quien sufrió una molestia en la rodilla derecha frente a Austria; será sometido a estudios y no será arriesgado por el cuerpo técnico.

Scaloni ya había anticipado la posibilidad de rotar después del triunfo ante Austria: “La idea es darle la posibilidad de que jueguen la mayoría que se lo merece y, siempre que el partido lo permita, lo haremos”, sostuvo en conferencia de prensa.

El probable equipo de Argentina para enfrentar a Jordania sería: Emiliano Martínez o Gerónimo Rulli; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Valentín Barco; Lionel Messi o Nicolás Paz, Julián Álvarez y Nicolás González.

El encuentro ante Jordania se disputará el sábado 27 de junio, desde las 23, en Dallas, y servirá para cerrar una fase de grupos en la que Argentina logró puntaje ideal en sus primeras dos presentaciones.

Más allá del resultado, el objetivo principal del cuerpo técnico será llegar con el plantel en las mejores condiciones posibles al debut en los dieciseisavos de final, donde la Selección enfrentará al segundo del Grupo H.

Scaloni Jordania Selección
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