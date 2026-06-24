Sudáfrica sueña con la hazaña y República Checa se aferra a sus últimas chances

Sudáfrica enfrentará a Corea del Sur, en una verdadera final por el Grupo A para llegar a la siguiente ronda. República Checa va por su última carta ante México.

La última fecha del Grupo A del Mundial 2026 promete una definición cargada de tensión. Mientras México ya aseguró el primer lugar y su clasificación a los 16avos de final, Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa llegan con posibilidades matemáticas de seguir en carrera. Los dos encuentros se disputarán este miércoles desde las 22 y tendrán además un fuerte protagonismo argentino en el arbitraje.

En el Estadio Monterrey, Sudáfrica afrontará una verdadera final frente a Corea del Sur con la obligación de ganar y esperar una combinación favorable de resultados.

Los Bafana Bafana comenzaron su participación con una derrota por 2-0 ante México y luego rescataron un empate 1-1 frente a República Checa. Con apenas una unidad, llegan a la última jornada sin margen de error.

No solo deberán sumar de a tres, sino que además necesitarán una victoria amplia que les permita mejorar una diferencia de gol que puede resultar decisiva en la lucha por el segundo puesto.

El encuentro contará con el arbitraje del argentino Facundo Tello, acompañado por una terna también nacional en uno de los partidos más trascendentes de la jornada.

Corea del Sur busca sellar el pase

Del otro lado estará Corea del Sur, que llega mejor posicionado luego de vencer a República Checa por 2-1 en el debut y caer ajustadamente por 1-0 frente a México.

Los asiáticos suman tres puntos y dependen de sí mismos para avanzar a la siguiente ronda. Incluso un empate podría resultar suficiente dependiendo de lo que ocurra en el otro partido del grupo.

Con un plantel dinámico y un rendimiento competitivo ante el seleccionado mexicano, Corea aparece como favorito para quedarse con el boleto restante.

México, clasificado y líder

En simultáneo, México enfrentará a República Checa en el Estadio Ciudad de México con la tranquilidad de haber asegurado la clasificación y el primer puesto del grupo.

El equipo dirigido por Javier Aguirre cumplió con creces en la fase inicial, derrotando 2-0 a Sudáfrica y luego imponiéndose por 1-0 ante Corea del Sur.

Gracias a esos resultados, la Tricolor ya sabe que finalizará como líder de la zona y ahora espera conocer a su rival de los 16avos de final.

El partido será dirigido por otro árbitro argentino: Yael Falcón Pérez.

República Checa se juega la última carta

Los europeos llegan a la definición con apenas un punto y la obligación de dar el golpe frente a México.

La derrota inicial ante Corea del Sur por 2-1 y el empate posterior contra Sudáfrica dejaron a los checos en una situación comprometida, aunque todavía conservan posibilidades de clasificación.

Para avanzar necesitarán derrotar al líder del grupo y esperar un resultado favorable en Monterrey. Solo así podrán aspirar al segundo puesto y mantenerse con vida en la Copa del Mundo.

Una definición con presencia argentina

La FIFA decidió confiar dos encuentros decisivos del Grupo A a árbitros argentinos.

* Facundo Tello dirigirá Sudáfrica-Corea del Sur en Monterrey.

* Yael Falcón Pérez estará al frente de México-República Checa en Ciudad de México.

Con cuatro selecciones jugando sus últimas cartas y dos plazas todavía en disputa, el Grupo A se prepara para una noche donde cada gol puede modificar por completo el destino de la clasificación.