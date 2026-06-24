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Neuquén será sede de la serie de Copa Davis contra Turquía en septiembre

La AAT anunció este miércoles que el estadio Ruca Che de la provincia de Neuquén será la sede de la serie contra Turquía que se disputará entre el 19 y 20 de septiembre.

Ovación

Por Ovación

24 de junio 2026 · 12:38hs
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Argentina recibirá en septiembre a Turquía sobre superficie rápida en el Estadio Ruca Che de Neuquén.

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Argentina recibirá en septiembre a Turquía sobre superficie rápida en el Estadio Ruca Che de Neuquén.

El equipo argentino de Copa Davis volverá a jugar como local y lo hará en una sede inédita porque Neuquén fue elegida para recibir la serie frente a Turquía por el Grupo Mundial I, que se disputará el sábado 19 y domingo 20 de septiembre.

La Copa Davis llega a la Patagonia por primera vez

La Selección Argentina de Tenis YPF desbloquea una nueva provincia en el mapa nacional: Neuquén fue la elegida para vivir una serie histórica frente a Turquía por el Grupo Mundial I.

En el año del décimo aniversario de la inolvidable conquista de la Copa Davis en 2016, el equipo albiceleste buscará alcanzar su victoria número 100 en la historia del torneo con el objetivo de obtener el pase a los Qualifiers 2027.

Después de dos años y medio sin series en el país, la competencia vuelve a disputarse en territorio nacional. Será el debut oficial como local del capitán Javier Frana, en lo que será la cita más austral jamás disputada por el equipo argentino.

"Para nosotros es un orgullo enorme llevar la Copa Davis a Neuquén. Sabemos perfectamente lo que significa para la gente de las provincias recibir eventos de este calibre y ver a sus ídolos en casa", destacó Agustín Calleri, presidente de la AAT, sobre este gran evento organizado junto al Gobierno y la Ciudad de Neuquén.

- Fechas: Sábado 19 y domingo 20 de septiembre.

- Sede: Estadio Ruca Che, Ciudad de Neuquén.

- Superficie: Rápida bajo techo.

Neuquén Copa Davis Turquía
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