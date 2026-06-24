Lionel Messi cumple 39 años en plena búsqueda de su segundo Mundial

El delantero argentino pasa otro 24 de junio en una concentración de la Selección, como ya acostumbra.

El astro argentino Lionel Messi se encuentra cumpliendo 39 años en medio de la concentración de la Selección argentina por la disputa del Mundial 2026, su sexta Copa del Mundo y en la que mantiene la ilusión del bicampeonato.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas , como ya es costumbre al cumplir a mediados de junio, el “10” argentino pasa los festejos junto a la delegación del seleccionado nacional, seguramente acompañado de una torta y del canto de sus compañeros en horas de la noche.

Dos días después de un histórico encuentro ante Austria por la segunda fecha del grupo J, en el que se consolidó como el máximo goleador de la historia del Mundial en soledad, con 18 gritos, Messi se encuentra intacto desde lo futbolístico, a tres días de enfrentar a Jordania, este sábado 27 de junio a las 23:00 (horario argentino), para cerrar la zona y ya poner la mira en los 16avos de final.

Por undécima vez en su vida, Lionel Andrés Messi cumple años en plena disputa de un certamen con la Selección argentina: le ocurrió en los seis mundiales que jugó, además del certamen mundialista sub 20 de 2005, y en las últimas cinco Copas América.

El argentino se encuentra protagonizando el mejor inicio de su carrera en un Mundial. En plenitud física, sin ningún tipo de presión y divirtiéndose adentro de la cancha, el astro futbolístico marcó los cinco goles de la Selección hasta el momento, con un hat-trick frente a Argelia y un doblete ante Austria, que le permitieron convertirse en el máximo goleador de la Copa del Mundo, con 18 tantos, a pesar de que él mismo puso en duda su participación en el Mundial hasta el último momento.

Nacido en 1987 en Rosario, Lionel Messi se destacó en el deporte desde sus primeros años, dotado de una gambeta endiablada de nacimiento, además de una sorprendente capacidad goleadora con la que deslumbraba en las divisiones infantiles de Newell’s.

El momento de Lionel Messi de partir de la Argentina

Su salida del país se dio a los 13 años, ya que sufría el malfuncionamiento de la hormona del crecimiento, por lo que era, con amplia diferencia, el más petiso de su camada y corría el riesgo de vivir el resto de su vida con enanismo.

Como la “Lepra” no podía afrontar el costo de su tratamiento, ni quiso cederle el pase a su familia para que el niño pasara a jugar en River, un joven Lionel Messi, junto a su padre Jorge, recibió una oferta para realizar una prueba en el Barcelona, que se extendió durante dos semanas hasta que pudiera ser visto por Carles Rexach, secretario técnico del club, que no dudó y redactó el primer precontrato en una servilleta.

Ya incluido en la Masía, apodado “La Pulga” por su todavía escasa estatura, Messi nunca perdió la velocidad ni la capacidad para eludir rivales, así como tampoco su tonada rosarina ni las ganas de representar a la selección argentina, al rechazar en reiteradas ocasiones al representativo español hasta que llegó su primera citación a la Sub-20, mediante un fax, en abril de 2004.

Su debut en el Barcelona se dio el 16 de octubre de 2004, al ingresar desde el banco de suplentes en un “derbi barcelonés” ante el Espanyol, y pudo convertir su primer tanto el primero de mayo de 2005, frente al Albacete, picando la pelota por encima del achique del arquero rival, luego de recibir una asistencia del talentoso mediocampista brasileño Ronaldinho, uno de sus primeros tutores.

Fue en el club catalán donde desarrolló la mayor parte de su carrera, desde 2004 hasta 2021, en un nivel espectacular de principio a fin y convirtiéndose en un jugador cada vez más completo: el joven Messi escurridizo, veloz y gambeteador se convirtió en la temporada 2009/10 en un goleador impresionante, además de ser un especialista en la pelota detenida y, con el correr de los años, cada vez más asistidor y organizador de los ataques.

Campeón de 34 títulos con el Barcelona, con cuatro UEFA Champions Leagues, su mejor temporada en lo individual fue la 2011/12, en la que convirtió 84 goles en 70 partidos y se erigió como el máximo goleador en una temporada en toda la historia del fútbol. Además, con 91 goles en el año 2012, el argentino también se mantiene como el máximo goleador histórico en un año calendario.

Elegido como el ganador del Balón de Oro en ocho ocasiones, es el máximo ganador de la historia y ganador de tres premios The Best de la FIFA; sus inolvidables lauros con la selección argentina comenzaron a llegar en 2021.

Hasta la llegada de la Copa América 2021, el “10” solo había ganado los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, además del mencionado Mundial sub-20 de 2005, e incluso había llegado a renunciar a la selección luego de acumular duras derrotas en las finales del Mundial 2014, ante Alemania, y las Copas América 2015 y 2016, ambas ante Chile. Además, también cayó en la final de la Copa América 2007, frente a Brasil.

Su primer éxito se dio en la Copa América de Brasil 2021, de la mano del entrenador Lionel Scaloni. En contexto de pandemia por la COVID-19, la Conmebol organizó el certamen sudamericano en dos zonas de cinco selecciones para poder conformar dos burbujas aisladas, y Argentina avanzó de ronda invicta: con tres goles de Messi, la selección empató con Chile y derrotó a Uruguay, Paraguay y Bolivia.

Luego de un triunfo por 3-0 ante Ecuador, en el que sentenció una gran actuación con un golazo de tiro libre sobre la hora, la selección se impuso en una tanda de penales ante Colombia, en una de las primeras y más recordadas exhibiciones del arquero Emiliano “Dibu” Martínez con la selección, y pudo imponerse en la final ante Brasil, con un gran tanto del delantero Ángel Di María, para romper una sequía de 28 años sin títulos de la selección nacional.

A mediados del año siguiente el representativo se floreó al golear a Italia por 3-0 para quedarse con la Finalissima, y llegó al Mundial de Qatar 2022 como uno de los principales candidatos, con una racha de 35 partidos sin perder que se vería trunca en la primera fecha, con una sorprendente caída por 2-1 ante Arabia Saudita.

Tras la derrota, el “10” y capitán de la Selección prometió que el grupo no dejaría tirados a los argentinos, y pudo cumplir: el seleccionado derrotó a México y Polonia para poder pasar de ronda, con consiguientes triunfos ante Australia, Países Bajos, Croacia y Francia, que terminaron de bordar la tercera estrella encima del escudo.

Su Mundial en Qatar, que hasta ese momento parecía ser el último, fue absolutamente consagratorio. Messi abrió el marcador de penal ante Arabia Saudita y generó un desahogo impresionante al romper el cero con un violento disparo ante México, cuando la Selección se jugaba la clasificación.

Además, otro gran tanto ante Australia, que fue su primer gol en una instancia eliminatoria de un Mundial, fue seguido por dos goles de penal en las rondas siguientes, hasta la llegada de una final en la que convirtió por duplicado, sentenciando un nivel espectacular en todos los partidos “mata-mata”.

Los éxitos continuaron en 2024, en la Copa América estadounidense, la cual disputó ya convertido en jugador del Inter Miami, pero en la que no tuvo un gran rendimiento, con un solo gol y rompiendo en llanto durante la final, ya que tuvo que ser sustituido por una lesión.

Dueño de una trayectoria inolvidable, con un estilo de juego estremecedor y protagonista en las más grandes alegrías deportivas que ha tenido el país en los últimos años, la mejor noticia que podía recibir Messi se dio unas horas antes de su 39° cumpleaños: su padre recibió el alta médica tras algunos días internado y ya continúa su recuperación en Rosario.