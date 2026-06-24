Brasil y Escocia se juegan todo, mientras Marruecos busca cerrar el grupo en la cima

Brasil y Escocia juegan un partido clave por el Grupo C desde las 19, mientras que Marruecos irá por el primer lugar ante Haití.

La tercera fecha del Grupo C del Mundial 2026 promete una definición apasionante. Brasil y Escocia protagonizarán uno de los encuentros más atractivos de la jornada, mientras que Marruecos intentará confirmar su liderazgo ante un Haití ya eliminado. Los dos partidos se disputarán este miércoles desde las 19 y definirán las posiciones finales de una zona que llega abierta hasta el último minuto.

La selección brasileña afrontará un compromiso determinante frente a Escocia en el Miami Stadium. El conjunto dirigido por sus habituales figuras llega con cuatro puntos, producto del empate en el debut ante Marruecos y la posterior goleada por 3-0 frente a Haití.

Con ese panorama, el seleccionado pentacampeón del mundo depende de sí mismo para avanzar, aunque también estará atento a lo que ocurra en el otro encuentro del grupo.

Brasil mostró una clara mejoría en su segunda presentación, donde recuperó contundencia ofensiva y autoridad futbolística. Ahora buscará ratificar esa evolución frente a una Escocia que todavía mantiene chances matemáticas de clasificación.

Escocia, obligada a dar el golpe

Los europeos comenzaron el torneo con una victoria por la mínima diferencia ante Haití, aunque dejando algunas dudas desde el funcionamiento.

Luego sufrieron una derrota frente a Marruecos y quedaron en una situación incómoda para la última fecha. Necesitan sumar ante Brasil para no depender exclusivamente de otros resultados.

El seleccionado escocés se caracterizó por su solidez defensiva, aunque hasta aquí mostró dificultades para generar situaciones claras de peligro, un aspecto que deberá corregir ante un rival de máxima jerarquía.

Marruecos quiere terminar primero

En paralelo, Marruecos enfrentará a Haití en el Atlanta Stadium con la tranquilidad de llegar clasificado a los 16avos de final.

Los africanos comenzaron el certamen con un valioso empate frente a Brasil y luego derrotaron a Escocia por 1-0, resultado que les permitió asegurar su presencia en la próxima instancia.

Ahora el objetivo será conservar el liderazgo del grupo y evitar cruces más complejos en la etapa eliminatoria.

La gran campaña marroquí ratifica el crecimiento que viene mostrando desde Qatar 2022, donde sorprendió al mundo alcanzando las semifinales.

Haití busca despedirse con dignidad

El conjunto centroamericano ya no tiene posibilidades de avanzar tras las derrotas sufridas ante Escocia y Brasil.

Sin embargo, intentará cerrar su participación con una actuación histórica frente a Marruecos y buscará convertir su primer gol en esta edición de la Copa del Mundo.

Más allá de la eliminación, Haití tendrá una última oportunidad para competir ante uno de los seleccionados más fuertes del grupo y despedirse dejando una imagen positiva.

Así llegan a la última fecha del Grupo C

Marruecos: 4 puntos y clasificado.

4 puntos y clasificado. Brasil: 4 puntos.

4 puntos. Escocia: 3 puntos.

3 puntos. Haití: 0 puntos y eliminado.

Con dos boletos disponibles para los 16avos de final, la atención estará puesta principalmente en Miami, donde Brasil y Escocia disputarán un duelo con aroma a eliminación directa. Mientras tanto, Marruecos intentará completar su tarea y confirmar el primer puesto del grupo.